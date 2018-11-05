ЦИК: Шадиев может в суде оспорить подлинность своего заявления

Центризбирком не намерен оспаривать подлинность заявления экс-депутата Аскарбека Шадиева. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, решение Центризбиркома о снятии с Аскарбека Шадиева депутатских полномочий было принято на основании обращения парламентской фракции "Бир Бол".

- Сама же депутатская фракция приняла решение на основании поданного заявления Аскарбека Шадиева. То есть все было проведено в соответствии с законодательством, - пояснил он.

Кроме того, замглавы ЦИК продемонстрировал журналистам копию заявления Аскарбека Шадиева. Он отметил, что только экс-депутат вправе в судебном порядке оспаривать решение Центризбиркома.