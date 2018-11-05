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ЦИК: Шадиев может в суде оспорить подлинность своего заявления

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- Бакыт Стамов
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Центризбирком не намерен оспаривать подлинность заявления экс-депутата Аскарбека Шадиева. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, решение Центризбиркома о снятии с Аскарбека Шадиева депутатских полномочий было принято на основании обращения парламентской фракции "Бир Бол".

- Сама же депутатская фракция приняла решение на основании поданного заявления Аскарбека Шадиева. То есть все было проведено в соответствии с законодательством, - пояснил он.

Кроме того, замглавы ЦИК продемонстрировал журналистам копию заявления Аскарбека Шадиева. Он отметил, что только экс-депутат вправе в судебном порядке оспаривать решение Центризбиркома.


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URL: https://www.vb.kg/374744
Теги:
Абдыжапар Бекматов, Аскарбек Шадиев, ЦИК, Жогорку Кенеш, арестован депутат
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Комментарии
Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:20
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

Сулайманов просто за деньги ускорил процесс получения мандата и все. 

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