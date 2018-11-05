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20 ноября суд допросит свидетелей по делу Аскарбека Шадиева

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- Оксана Гут
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Сегодня, 5 ноября, в Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.

На процесс, что ожидаемо, сам подсудимый не явился. Его интересы представляет адвокат, нанятый родственниками бывшего парламентария, Учкун Каримов.

Он ходатайствовал о приостановлении судебного разбирательства в связи с тем, что его подзащитный не был ознакомлен с обвинительным заключением.

В ответ председательствующий судья Эмилбек Каипов заявил, что закон предусматривает рассмотрение уголовного дела без подсудимого, если тот находится за пределами страны. А это подтверждается материалами от ГКНБ.

Судебный процесс решено продолжить 20 ноября. На нем будут допрошены свидетели по делу.

Напомним, Аскарбека Шадиева обвиняют по ст. 304 "Злоупотребление должностным положением", ст. 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР и статьей 346 часть 1 "Незаконное пресечение государственной границы" УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/374747
Теги:
Аскарбек Шадиев, ГКНБ, граница, коррупция, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Жогорку Кенеш
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