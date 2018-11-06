Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Аскарбек Шадиев обеспечил себе политическое убежище?

852  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сделанными накануне заявлениями Аскарбек Шадиев обеспечивает себе политическое убежище. Думаю, страна его нынешнего пребывания нам вряд ли даст "добро" на экстрадицию сбежавшего политика. Об этом VB.KG заявил политолог Марс Сариев.

Он отметил, что Шадиев уже отрыто сообщил, что не вернется в Кыргызстан.

- Для этого он и поднял вопрос, что на родине все обвинения против него сфабрикованы. Думаю, выгодно его нахождение и нынешнему государству пребывания. Ведь Шадиев – владелец колоссального объема инсайдерской информации. Он стоял у истоков многих крупных проектов и знает всю политико-экономическую кухню изнутри. То есть другой стране через него могут открыться немалые секреты и способы для манипуляций сбежавшими коррупционерами, - уверен Сариев.

Политолог считает, что не покинь Шадиев пределы родины, то его однозначно ждал судьба Илмиянова.

Напомним, накануне через ИА 24.kg было распространено заявление Шадиева (его подлинность еще никто не подтвердил и не опровергнул - ред.), что он не подписывал никаких документов с просьбой исключить его из парламентской фракции. В ответ ЦИК заявил, что уже экс-парламентарий может оспорить принятое решение в судебном порядке.

По последним данным, Аскарбек Шадиев находится в США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374749
Теги:
Аскарбек Шадиев, Марс Сариев, политическое убежище, США, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  