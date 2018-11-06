Аскарбек Шадиев обеспечил себе политическое убежище?

Сделанными накануне заявлениями Аскарбек Шадиев обеспечивает себе политическое убежище. Думаю, страна его нынешнего пребывания нам вряд ли даст "добро" на экстрадицию сбежавшего политика. Об этом VB.KG заявил политолог Марс Сариев.

Он отметил, что Шадиев уже отрыто сообщил, что не вернется в Кыргызстан.

- Для этого он и поднял вопрос, что на родине все обвинения против него сфабрикованы. Думаю, выгодно его нахождение и нынешнему государству пребывания. Ведь Шадиев – владелец колоссального объема инсайдерской информации. Он стоял у истоков многих крупных проектов и знает всю политико-экономическую кухню изнутри. То есть другой стране через него могут открыться немалые секреты и способы для манипуляций сбежавшими коррупционерами, - уверен Сариев.

Политолог считает, что не покинь Шадиев пределы родины, то его однозначно ждал судьба Илмиянова.

Напомним, накануне через ИА 24.kg было распространено заявление Шадиева (его подлинность еще никто не подтвердил и не опровергнул - ред.), что он не подписывал никаких документов с просьбой исключить его из парламентской фракции. В ответ ЦИК заявил, что уже экс-парламентарий может оспорить принятое решение в судебном порядке.

По последним данным, Аскарбек Шадиев находится в США.