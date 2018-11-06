Азиз Сапаралиев о лоббировании Джеруя, Зилалиеве и своем увольнении с ГКПЭН

"Дуйшенбека Зилалиева я его знаю как руководителя, с которым проработал достаточное время - с момента его нахождения на посту председателя ГКПЭН. Но вот его или кого-то другого интересы я не лоббировал. Тем более, он давно не работает и не связан с нашим ведомством", - об этом VB.KG рассказал экс-зампредседателя ведомства Азиз Сапаралиев.

По его словам, Госкомитет промышленности и недропользования продвигает интересы всех инвесторов, которые предоставляют рабочие места и вкладываются в экономику республики, а не только "Альянс Алтына".

- Мы общались и с бизнесом, и с местным населением, чтобы они не препятствовали их работе. Делали это постоянно, выезжали на места. Это не лоббирование, а работа ГКПЭН, выдавшего разрешение на добычу, разведку, пытающегося поддержать производство горнопромышленного сектора, - пояснил Сапаралиев.

Относительно Джеруя и "Альянс Алтына" экс-зампредседателя ГКПЭН подчеркнул, что инвестор ранее получил лицензию по проведенному конкурсу.

- Все решения по месторождению принимаются комиссионно. Один человек не может решить вопросы залога или выдачи каких-либо разрешений. Это в компетенции лишь комиссии по недропользованию и лицензированию. Все вопросы рассматриваются там. К тому же, "Альянс Алтын" - публичная компания. Здесь речи о лоббировании быть не может. Их работы утверждены постановлением правительства, и в них никто не может вмешиваться. А менять какие-то условия, лоббировать интересы Джеруя никто не в силе. Более того, за невыполнение предусмотренных обязательств мы в свое время уже штрафовали инвестора, - напомнил Сапаралиев.

Экс-зампредседателя философски отнесся к своему увольнению, лишь отметив, что должность - политическая.

- Как назначения, так и освобождения принимаются правительством. На новую работу я пока не устроился. Три года не был в отпуске, поэтому сейчас занимаюсь своим здоровьем, прохожу обследования, - добавил Азис Сапаралиев.