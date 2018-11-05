Глава НБКР объяснил, зачем НБКР выдал кредит "Росинбанку"

Глава Национального Банка Токунбек Абдыгулов заявил, что финансовый регулятор выдал кредит "Росинбанку", чтобы обеспечить стабильность в банковском секторе.

По его словам, публикации в СМИ о расследовании уголовного дела в "Росинбанке" вызвали ажиотаж среди клиентов, многие из них решили забрать вклады, начался отток средств. Внезапный дефицит капитала мог привести к задержкам выплат и невыполнению обязательств перед клиентами. Чтобы не допустить этого, Национальный банк выдал кредит под залог активов "Росинбанка".

- Это обычная практика во всем мире: В Казахстане, в России, в Германии и в других странах. Надо понимать, что у Нацбанка не было цели получить прибыль. Важно было сохранить стабильность в банковском секторе и защитить интересы клиентов, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сейчас в "Росинбанке" назначены новые руководители. А когда ситуация станет стабильной, Нацбанк продаст свой пакет акций.

"Росинбанк" начал работать в Кыргызстане в 2013 году. Сейчас большинство филиалов банка закрыты. Летом ГСБЭП сообщила об аресте бывшего заместителя председателя правления банка Андрея Гройхмана по подозрению в легализации преступных доходов на сумму более 3 млрд рублей. В самом "Росинбанке" обвинения назвали абсурдными и расценили их как возможную попытку рейдерского захвата. В начале октября 77,6% акций "Росинбанк" перешли во владение Национального банка в счет погашения долга.