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В Бишкеке сгорел трехэтажный склад тканей "Дениз Текстиль"

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- Оксана Гут
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В Бишкеке по улице Элебесова № 155 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Сообщение о возгорании поступило 5 ноября в 21:53. Пожарные прибыли на место примерно в 22.00. С огнем боролись 5 пожарных расчетов.

Локализован пожар был в 23.29, полностью ликвидирован в 5.10 утра.

Всего сгорело 900 кв. метров 3-х этажного строения из контейнеров - складское помещение для хранения вещей и материалов магазина "Дениз Текстиль".

Жертв нет, материальный ущерб подсчитывается.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Причина возгорания устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/374764
Теги:
бизнес, пожар, спасатели, экспертиза, Бишкек, ущерб, МЧС
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