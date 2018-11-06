Ратифицирован протокол о распределении таможенных сборов между членами ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 сентября 2018 года.

Вышеназванным Протоколом вносятся изменения в пункт 1 статьи 8 Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся пункта 12 Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов.

Новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были установлены в следующих размерах:

- Республика Армения - 1,220%;

- Республика Беларусь - 4,560%;

- Республика Казахстан - 7,055%;

- Кыргызская Республика - 1,900%;

- Российская Федерация - 85,265%.

Таким образом, документ предусматривает увеличение доли Республики Армения с 1,11 процентов до 1,22 процентов за счет уменьшения долей Российской Федерации и Республики Казахстан на 0,055 процентов соответственно.

Установленные размеры нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для Кыргызской Республики и Республики Беларусь оставлены без изменений.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 2 вышеуказанного Протокола, он временно применяется с 1 января 2017 года и вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором депозитарием по дипломатическим каналам было получено последнее письменное уведомление о выполнении государствами-членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Протокола.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.