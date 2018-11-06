У Сооронбая Жээнбекова нет машины, зато есть трактор!

В 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков заработал 890 тысяч 994 сома, или чуть более 74 тысяч сомов в месяц. Цифры указаны в декларации главы государства за 2017 год и опубликованы сегодня, 6 ноября, на сайте Государственной налоговой службы.

По сравнению с 2016 годом, когда Жээнбеков был премьер-министром, его доходы выросли на 21 тысячу сомов.

За год Сооронбай Жээнбеков не приобретал новую недвижимость. В его собственности по-прежнему остается 1 дом, площадью 160 квадратных метров, дача в 60 квадратных метров и 4 земельных участка общей площадью 48.04 га.

Кроме того, глава государства является владельцем трактора МТЗ-80, других транспортных средств у него нет.

Близкие родственники президента за 2017 год заработали 3 млн 700 тысяч сомов, в 2016 году их доход составил 2 млн 400 тысяч сомов. Но и они в прошлом году не делали крупных покупок. В собственности Жээнбековых числится та же квартира, площадью 64 квадратных метра, два земельных участка, общей площадью 20,6 га и автомобиль марки Лексус-470.