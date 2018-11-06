Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

У Сооронбая Жээнбекова нет машины, зато есть трактор!

215  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков заработал 890 тысяч 994 сома, или чуть более 74 тысяч сомов в месяц. Цифры указаны в декларации главы государства за 2017 год и опубликованы сегодня, 6 ноября, на сайте Государственной налоговой службы.

По сравнению с 2016 годом, когда Жээнбеков был премьер-министром, его доходы выросли на 21 тысячу сомов.

За год Сооронбай Жээнбеков не приобретал новую недвижимость. В его собственности по-прежнему остается 1 дом, площадью 160 квадратных метров, дача в 60 квадратных метров и 4 земельных участка общей площадью 48.04 га.

Кроме того, глава государства является владельцем трактора МТЗ-80, других транспортных средств у него нет.

Близкие родственники президента за 2017 год заработали 3 млн 700 тысяч сомов, в 2016 году их доход составил 2 млн 400 тысяч сомов. Но и они в прошлом году не делали крупных покупок. В собственности Жээнбековых числится та же квартира, площадью 64 квадратных метра, два земельных участка, общей площадью 20,6 га и автомобиль марки Лексус-470.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374778
Теги:
ГНС, декларация, недвижимость, президент, сельское хозяйство, автомобили, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  