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Токтакунова: Дело Текебаева пересмотрят

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- Бакыт Стамов
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По новой редакции Уголовного кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2018 года, дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева будет пересмотрено. Об этом редакции VB.KG заявила адвокат осужденного политика Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, в Конституции четко прописано, что если вводятся новые законы в сторону улучшения положения осужденного, то дело обязательно пересматривается. Это имеет обратную силу.

- По действующему УК по статье "коррупция" предусмотрено наказание от 8 до 20 лет. Согласно новой редакции УК, которая вступит в силу с нового года, предусматривается наказание за эту статью от 10 до 15 лет. То есть максимальный срок наказания уменьшили на 5 лет. А это уже служит основанием для пересмотра дела Текебаева, - сказала она.

Кроме того юрист подчеркивает, что еще одной причиной пересмотра дела является тот факт, что по новому УК изменена процедура наложения конфискации имущества.

- Теперь суды будут обязаны обосновывать свои решения по конфискации имущества. То есть - какое именно имущество конфискуется, и почему. А в приговоре Текебаева и Чотонова таких обосновании не имеется. Сейчас судебные исполнители накладывают арест на имущество Текебаева, которое было приобретено им еще в 1985 году, когда он работал учителем в школе. Естественно, это имущество не подлежит конфискации. Тем более с его стороны не было нанесено никакого ущерба государству. И даже не подтверждён факт получения денег у Маевского. Поэтому вопрос конфискации – это уже отдельная тема, - продолжила она.


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URL: https://www.vb.kg/374779
Теги:
коррупция, Новый год, суд, Уголовный кодекс, Омурбек Текебаев
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