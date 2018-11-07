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Почти 1,5 миллиона долларов заработал Атамбаев в 2017 году

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заработал в 2017 году 100 млн 118 тысяч 168 сомов, что по сегодняшнему среднему курсу составляет порядка 1,5 млн долларов. Такую сумму он указал в своей декларации, опубликованной на сайте Государственной налоговой службы.

Расходы бывшего президента в 2017 году составили 7,7 млн сомов. При этом годом раньше, когда Атамбаев работал на посту президента, он указал, что его доходы составили 1 млн 246 тысяч 791 сомов.

Отметим, что большую часть 2017 года Алмазбек Шаршенович также являлся президентом и получал куда более скромную зарплату из бюджета.

В новой декларации в собственности Алмазбека Атамбаева появились два земельных участка, которых раньше не было, площадью 64 и 27 га. Один из них передан в доверительное управление сыну – Сеидбеку Атамбаеву, в его же управлении находится некий бизнес.

Родственники Алмазбека Шаршеновича заработали в 2017 году 7 млн 383 тысячи 312 сомов. Если верить декларации, в их собственности нет движимого и недвижимого имущества.


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URL: https://www.vb.kg/374780
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГНС, декларация, недвижимость, Кыргызстан
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