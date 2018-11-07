2,3 млн сомов, табун лошадей - что еще есть у главы кабмина Кыргызстана?

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев, судя по его декларации, не владеет движимым или недвижимым имуществом. Однако в его собственности находится довольно внушительное животноводческое хозяйство.

Табун лошадей он оценил в 1 млн 850 тысяч сомов, стадо крупного рогатого скота в 640 тысяч и отара мелкого рогатого скота оценивается в 1 млн 676 тысяч сомов.

За 2017 год глава правительства заработал 2 млн 367 тысячи 986 сомов. Цифра для государственного служащего, даже столь высокого ранга, очень большая. К примеру, президент Сооронбай Жээнбеков в 2017 год заработал 890,9 тысяч сомов. Вероятно, Мухаммедкалый Абылгазиев кроме зарплаты на госслужбе, получает прибыль от животноводства.

К слову, близкие родственники премьера владеют домом площадью 278,5 квадратных метров.