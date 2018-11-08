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Сегодня по Кыргызстану дождь, переходящий в снег

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- Виктория Григоренко
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Сегодня по Кыргызстану временами дожди, переходящие в снег. Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

"Температура воздуха в Бишкеке ночью 0 – плюс 2, днем – плюс 3 -7 градусов тепла. В Чуйской области – ночью минус 2 - плюс 3, днем - плюс 2-7 тепла. В Иссык-Кульской ночью минус 3 – плюс 2, днем минус 1 – плюс 4, в Таласской – 0- минус 5 ночью, днем – плюс 1-6. В Нарынской области – ночью минус 1- минус 6, днем – минус 3 – плюс 2. На юге страны в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от минус 2 до плюс 3, днем 3- 8 тепла", - информируют синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/374791
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
08.11.2018, 14:52
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 56
Комментариев: 116

Хороший прогноз погоды. Называется "когда впадлу встать и в окно посмотреть".

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