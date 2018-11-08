Кто в Жогорку Кенеше всех богаче?

Государственная налоговая служба с опозданием на несколько месяцев начала публиковать декларации чиновников и политиков. Первыми в открытый доступ попала информация о первых лицах страны – президенте, премьер-министре, председателе Верховного суда и депутатов. VB.KG проанализировал эти документы и выяснил, кто входит в топ самых богатых парламентариев.

Во-первых, надо сказать, что не все народные избранники сдали свои декларации. В списках числится лишь 116 деклараций вместо 120. Также большинство предпочитали не указывать свои расходы, указав только доходы, полученные за 2017 год.

Больше половины депутатов, если верить их данным, зарабатывают меньше миллиона сомов в год. Среди миллионеров оказались 25 человек. Десятку самых богатых депутатов возглавляет экс-спикер Чыныбай Турсунбеков. Официально у него нет бизнеса, акций и других ценных бумаг. Однако, в прошлом году он заработал 39,2 млн сомов. Кроме того, у него есть 3 квартиры, 4 гаража, автомобиль Мерседес и участок сельскохозяйственного назначения.

У близких родственников, которых задекларировал депутат, тоже нет бизнеса (хотя Турсунбеков никогда не отрицал, что связан с бизнесом в сфере производства пищевых продуктов, туризма, алкогольной продукции и так далее). У членов его семьи есть 4 жилых дома, 3 квартиры, 2 участка земли не сельхоз назначения.

Следом за Турсунбековым идут Тынчтык Шайназаров и Канатбек Исаев. Они заработали по 15 и 14 млн сомов.

Есть депутаты, которые в 2017 году не заработали миллионов, зато в их собственности внушительные владения. Например, Кенжебек Бокоев владеет 16 участками земли сельхозназначения. Их площадь варьируется от совсем небольших до участков до 4 гектар.

А вот Сайдулла Нышанов сам владеет лишь приусадебным участком и Лексусом, зато на членов его семьи записаны два дома по 200 квадратных метров, 3 квартиры по 100-160 квадратов каждая и 4 автомобиля.

Марат Аманкулов является владельцем 10 домов. Площадь самого большого -17 130 квадратных метров, остальные поменьше – от 300 до 1,5 тысяч квадратов.

Богатая родня

Известно, что многие политики переписывают бизнес на своих родственников, чтобы не портить свою репутацию. Поэтому под обязательно декларирование попадают не только депутаты и чиновники, но и их близких.

Самой богатой родней может похвастаться Азамат Арапбаев. Они заработали в 2017 году 158,3 млн сомов, а потратили 10,5 млн сомов. Сам Арапбаев тоже не сковывал себя в расходах. Он потратил 17 млн сомов. В собственности депутата находятся ОсОО "Даннур-Юг", "Алтын Суу", "Доннур Юг Курулуш" "Ош Ойл ЛТД", а также 60% акций "Шор-Булакский кирпичный завод" и 33% "Узгенэнергоуголь".

На Азамата Арапбаева не записано жилой недвижимости, зато родственники являются владельцами 6 квартир. Площадь одной из них - 2 тысячи квадратных метров.

Родственники экс-министра финансов и экономики Акылбека Жапарова, судя по всему, занимаются грузовыми перевозками. В их собственности имеется 8 большегрузных автомобилей и 5 контейнеров. В 2017 году они заработали 55,8 млн сомов. Сам Акылбек Жапаров заработал 892,2 тысячи сомов.

Родня Осмонбека Артыкбаева, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции, заработали 27,3 млн сомов. Их расходы составили 46,6 млн сомов. Артыкбаевы, судя по их декларации, владеют ОсОО "Неман фарм", ОсОО "Асскон" и ОсОО "Ак-Илбирс Лимитед".

Кстати, родственники бывшего министра энергетики Артыкбаева одни из немногих, кто указал свои доходы и расходы. Подавляющее большинство родственников депутатов пишут, что они ничего не зарабатывают, а графу расходы пустой оставляют не только близкие, но и сами политики.

А вы точно не обманываете?

Пока ГНС опубликовала лишь сводные данные о доходах политиков, то есть то, что они сами указали в документах. Раньше на этом дело и заканчивалось, но с этого года вся информация будут проверять на достоверность. Это позволит выявить прибыль и припрятанные активы, полученные незаконным путем. Неизвестно, сколько времени потребуется для завершения проверки. Ожидается, что первые сведения появятся к концу этого года.