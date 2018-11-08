Бунт заключённых в Таджикистане. Наши погранцы усилили бдительность

Пограничники Кыргызстана усилили бдительность на всех пограничных подразделениях и пунктах пропуска в связи с побегом заключённых из колонии усиленного режима в городе Худжанда. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГПС.

- Представители пограничных подразделений двух республик обменялись информацией по ситуации в Худжанда. Кыргызстан усилил бдительность на всех постах и пунктах пропуска. В случае возникновения внештатной ситуации наши подразделения готовы отреагировать, - сообщили в пресс-службе ГПС.

Между Кыргызстаном и Таджикистаном действует 5 пунктов пропуска.

Отметим, по данным таджикского издания "Озоди", в ночь на 8 ноября в колонии строгого режима в Худжанде произошёл бунт заключённых. Нескольким осуждённым удалось бежать. Издание сообщает, что во время инцидента погибли люди, ещё несколько человек получили ранения. Таджикистан усилил охрану границ с Кыргызстаном и Узбекистаном и установил несколько дополнительных блокпостов.