Дизайнер Бердибаев кинул участников конкурса красоты. Теперь в Казахстане

Усен Бердибаев, объявивший себя несколько лет назад "известным дизайнером" из Кыргызстана, вновь оказался в центре скандала. По словам потерпевших, он собрал с них 12 млн тенге, и исчез.

После скандала в Кыргызстане в 2014 году, когда участники ТВ-шоу Kyrgyzstan"s next top model обвинили Усена и его брата Асана Бердибаев в мошенничестве, дизайнер сменил внешность - отрезал длинные волосы и перестал накладывать макияж. В Алматы Усен Бердибаев открыл организацию Centralasia modeling и начал набор детей и подростков для участия в конкурсе Luxury brand model awards Central Asia, который проходил в начале ноября в Южной Корее.

Дети прошли жёсткий отбор. В конце концов отобрали 10 участников, которые поехали в Корею. Однако, во время конкурса их ждало разочарование - их к участию не допустили.

- Усен Бердибаев собрал с каждого по $2200. Эта сумма должна была покрыть организационный сбор и гостиницу. Однако, он не оплатил ничего и исчез. Детей просто не выпустили на сцену, они узнали об этом, когда находились в зале. Ребята плакали, они практически остались в чужой стране без крыши над головой, - рассказали обратившиеся в редакцию VB.KG родители детей.

Сейчас все участники конкурса вернулись домой и не могут найти ни Усена Бердибаева, ни денег. Они собираются писать заявление в правоохранительные органы, чтобы добиться справедливости.

Страница Centralasia modeling в Инстаграмм не обновляется с 31 октября, а под каждой фотографии организаторы конкурса написали, что команда Казахстана больше не сотрудничает с организаторами конкурса.

Напомним, в 2014 году похожая ситуация произошла в Кыргызстане. Партнеры Бердибаевых после ТВ-шоу Kyrgyzstan"s next top model пожаловались в СМИ, что братья не выполнили условия контракта и не заплатили им оговорённую сумму. Вскоре после этого скандала братья исчезли из общественной жизни Кыргызстана.