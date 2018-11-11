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Экс-министр соцразвития Алиясбек Алымкулов сам себе поставил памятник?

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- Бакыт Стамов
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Герой апрельской революции и экс-министр труда и социального развития Алиясбек Алымкулов вчера принял участие в открытии памятника самому себе и другим деятелям Кыргызстана. Об этом сообщают местные СМИ и пользователи интернета в соцсетях.

По данным СМИ, торжественное мероприятие прошло в Бакай-Атинском районе Таласской области. Бюсты были поставлены 20 известным людям. При этом при жизни такой чести удостоились герой соцтруда Корчубек Акназаров, заслуженный авиатор Кубанычбек Козубеков и герой апрельской революции Алиясбек Алымкулов.

Сообщается, что средства на памятники выделили сами герои, а также близкие деятелей, кому посмертно установили бюсты.

В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев и экс-глава Таласской области Даир Кенекеев.

Фото Азамата Каработоева.


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URL: https://www.vb.kg/374809
Теги:
Алиясбек Алымкулов, Министерство социального развития, памятник, Таласская область
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Комментарии
Мика Мамаев
11.11.2018, 16:37
Карма: +79
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 127
Минусов: 48
Комментариев: 126

)))),,всегда хотел знать,куда уходят здравый смысл и совесть когда уходишь в политику или в чиновники?

Или туда берут без совести и мозгов?)

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Месний .
11.11.2018, 18:24
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

И рожи на фото прямо под стать, интеллектом не обезображенные.

0
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Жалоба модератору
Месний .
11.11.2018, 18:24
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

И рожи на фото прямо под стать, интеллектом не обезображенные.

0
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