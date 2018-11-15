В Кара-Балте нужен центр гемодиализа!

Здравствуйте. Я пишу от лица людей, которые нуждаются для поддержания жизни аппарата искусственной почки и проживают в городе Кара-Балта. Наша проблема заключается в том, что этого аппарата нет в нашем городе. И чтобы воспользоваться им , нам приходится ездить в столицу, что доставляет нам много неудобств.

Это - время, транспортные расходы и др . Времени у нас очень много уходит. Ничего, бы если нам надо было раз в месяц или даже в неделю получать диализ. Но мы должны получать его 3 раза в неделю. И это никакие 2-3 часа, а занимает весь наш день.

Получается так, что выхожу из дома в 09:30 - 10:00 утра и возвращаюсь в 19:30-20:00 вечера. От города к городу уходит 2 часа, туда и обратно получается - 4, плюс ещё по городу ездить занимает где-то час, и сам процесс гемодиализа длится 4 часа. В идеале мы ещё пару часов должны отдохнуть после гемодиализа, но из-за нехватки времени не получается.Вот так наш день проходит, которых в месяце почти его половина. На транспортные расходы уходит где-то 3000 сомов в месяц.

И таких как я в городе проживают где-то 40 человек. Мы взрослые люди , а у некоторых есть дети. Мы должны обеспечивать себя, а некоторые плюс ещё детей. Но как-то трудно получается, с таким режимом жизни реализовать должное.

Думаю, что смог выразить необходимость открытия в Кара-Балте гемодиализного центра, которые уже есть в других городах нашей страны. Просим вас посодействовать этому.

Народную новость прислал Сариев Ш.