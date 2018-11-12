Молодежь из регионов обсудит с Жээнбековым развитие страны

Сегодня в Госрезиденции "Ала-Арча" начался очередной республиканский конгресс молодежи Кыргызстана. Подобные мероприятия проходят раз в два года. Эта встреча продлится два дня - 12-13 ноября.

В ней примут участие "самые яркие" представители молодежи из регионов, члены профильных министерств и, соответственно, глава государства Сооронбай Жээнбеков.

В повестке дня презентация пяти молодежных проектов в социально-экономической сфере. В частности, "Инновации в сельском хозяйстве", "Онлайн карта обращений жителей Оша", "Национальный корпус управленцев", "Открытое небо" и "Решение социальных и экономических проблем через соцпредпринимательство".

Также молодые активисты совместно с президентом страны планируют обсудить программу правительства КР "Развитие молодежной политики на 2020-2030 гг".