Борубашов: Мы ставим памятники липовым героям, а настоящих забываем

Первый глава правительства Киргизской АССР Юсуп Абдрахманов заслуживает того, чтобы ему поставили памятник в Казахстане. Более того, он достоин этой чести у себя на родине, и бюст в данном случае не в счет. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог и профессор Бекбосун Борубашов.

По его словам, очень хорошо, что казахские товарищи не забыли про тот исторический факт, когда в начале 30-х годов Абдрахманов спас многих казахстанцев от голода. "Большое им за это спасибо", - говорит собеседник редакции.

- Мне как историку приходилось изучать жизнедеятельность Юсупа Абдрахманова. В 1927 году он стал председателем Совета министров, и в эти годы становления Советской власти решал многие хозяйственные вопросы. Когда в начале 30-х годов начался голод, то Юсуп Абдрахманов отказался выполнять установленные планы по хлебозаготовкам, с чем и связывают отсутствие голода в Киргизской АССР. Он оставлял его здесь, чтобы накормить местное население, в том числе и переселенцев из Казахстана. За что и был впоследствии наказан, - сказал он.

По этой причине, считает Борубашов, Юсупа Абдрахманова можно считать настоящим героем.

- Мы чрезмерно увлекаемся так называемыми липовыми героями в кавычках. Ставим им памятники. Большее время уходит на это, а настоящих, которые всей душой служили своему народу, незаслуженно предаем забвению. Без всякого сомнения Юсупа Абдрахманова можно считать национальным лидером. Вы почитайте его дневники. Там все подробно написано. Он там дал всем своим товарищам характеристики, в том числе и московским коллегам, - добавил Бекбосун Ишенбекович.