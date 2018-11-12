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За водителями в Бишкеке будет следить нейросетевой полицейский?

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане российская компания ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА" для реализации проекта "Безопасный город" будет внедрять свои собственные инновационные, и, по словам заместителя гендиректора компании Сергея Калмыкова, даже революционные технологии.

Об этом Калмыков рассказал журналистам после церемонии подписания договора о реализации первого этапа проекта "Безопасный город" с председателем Госкомитета информационных технологий и связи Бакытом Шаршембиевым.

- Система "Полисмен" является нашей собственной разработкой. Она была сертифицирована в конце 2017 года, и ее можно считать инновационной по применению технологий. Она работает на основе нейросетей. Все нарушения правил дорожного движения определяет система видеоаналитики, - рассказал Сергей Калмыков.

Камеры и программное обеспечение для них выпускает завод, который входит в концерн ВЕГА.

По словам Калмыкова, ранее систему "Полисмен" тестировали в регионах России, несколько камер установлены в Москве и Алматы, кроме того, компания готовится подписать еще один контракт с Узбекистаном на установку 150 камер системы "Полисмен".

Напомним, российский концерн ВЕГА стал победителем в конкурсе по выбору компании для реализации проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Однако независимая межведомственная комиссия признала результаты конкурса недействительными, сославшись на то, что у ВЕГА недостаточно опыта для качественного выполнения проекта. Госкомсвязи обратился в Межрайонный суд Бишкека, который отменил решение межведомственной комиссии.

Отметим, это не первая попытка начать реализацию проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Ранее конкурсы проводило МВД, но каждый раз из-за судебных разборок победитель так и не мог приступить к реализации. После этого правительство заявило, что реализует проект своими силами, в Чуйской области установили две камеры фото- и видеофиксации нарушений, в Бишкеке появился мобильный комплекс фиксации нарушений. Однако дальше дело не пошло.

Еще одна попытка запустить проект принадлежит ныне арестованному экс-премьер-министру Сапару Исакову. Правительство заключило контракт с компанией Хуавэй о реализации проекта. Через несколько месяцев, когда стало понятно, что партнеры не торопятся составлять технико-экономическое обоснование, контракт разорвали. Тогда Сапар Исаков вернулся к идее самостоятельного запуска проекта. Несколько камер установили на оживленных перекрестках Бишкека, но они не смогли работать полноценно, и до сих пор функционируют лишь в тестовом режиме: они фиксируют нарушения, но система не может определить нарушителя и отправить ему административный штраф по почте.

Представители ВЕГА обещают, что первые камеры начнут фиксировать нарушения ПДД уже через 90 дней. Параллельно в течение этих трех месяцев будет отработана схема получения штрафа по почте.


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URL: https://www.vb.kg/374828
Теги:
Госагентство связи, Кыргызстан, Безопасный город, Шаршембиев Бакыт
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:16
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Минусов: 0
Комментариев: 23

Продажные кыргызские чиновники делают все, чтобы положить в карманы миллионы долларов отката от российской компании "Вега". Даже в этой статье можно найти подтверждения того, что "Вега" - это компания аферистов.

Читаем:

"По словам Калмыкова, ранее систему "Полисмен" тестировали в регионах России, несколько камер установлены в Москве и Алматы" (Ха-ха-ха ! Упоминания об этой суперсистеме нет даже на сайте "Веги" ).

Представляете - какое это громадное достижение ! НЕСКОЛЬКО камер в Москве и Алматы установили ! 

"В случае интереса заказчиков к приобретению системы "Призма" концерн "Вега" готов приступить к ее серийному производству на собственных производственных мощностях", - рассказывал заместитель генерального директора АО "Концерн "Вега" по гражданской продукции Сергей Калмыков.

Т.е. у них даже серийного производства нет -  ждали лохов, готовых покупать неизвестное миру оборудование по завышенным ценам !

Вот теперь российские господа нашли банановую республику с продажными чиновниками и теперь можно толкнуть втридорога оборудование, которое не пользуется спросом даже в России !!!!!!!

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:22
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Плюсов: 10
Минусов: 0
Комментариев: 23

Читаем: 

".. После этого правительство заявило, что реализует проект своими силами, в Чуйской области установили две камеры фото- и видеофиксации нарушений, в Бишкеке появился мобильный комплекс фиксации нарушений. Однако дальше дело не пошло..."

Во, оказывается, можно своими силами установить эти видекамеры !!!! Но в этом случае в карманы высокопоставленных чиновников не попадают миллионные "откаты". Поэтом понятно, почему "дальше дело не пошло". Эти долбаные продажные шкуры-чиновники делали все, чтобы провалить реализацию проекта собственными силами. И вот, наконец-то, они притащили российскую компанию, которая никогда серийно не выпускало оборудование для подобных проектов. Даже беглый обзор показывает, что цены завышены по сравнению с опробованным оборудованием, которое уже годами используется в России или в других странах !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:28
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Комментариев: 23

Неужели среди 120 депутатов Жогорку Кенеша не нашлось ни одного, умеющего работать с Интернетом ?!Открыли бы Googlе, прочитали бы несколько статей и поняли бы - российская "Вега" и кырызские продажные шкуры хотят впарить Кыргызстану оборудование, которое почему-то даже в их родной России не используется !

Наглость этого же Шаршембиева, который судился фактически с Кыргызстаном и теперь хочет отдать Кыргызстан на разграбление российской компании - не имеет предела ! Да этого казнокрада уже давно в тюрьму сажать пора, хотя бы за ту ситуацию, когда он продвигал интересы казахских компаний !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:34
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Комментариев: 23

Читаем: "Российская компания АО "ВЕГА" будет получать от 112 до 220 сомов с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД."

Да все эти деньги можно было бы отправлять напрямую в бюджет - а это сотни миллионов сомов в год ! Но кыргызские чиновники - настолько мерзкие твари, что готовы за три копейки Родину продать кому угодно, лишь пополнить свой карман !

А ведь уже и МВД, и Сапар Исаков, и даже мэр Балычки показали, что все можно сделать своими силами !

Так почему же этот Шаршембиев и Ко прямо-таки продавливают "Вегу", которая ранее таким проектами вообще не занималось ?! Хотя, зачем я такой вопрос задаю ? Ответ-то ясен - наши чиновники получат в свой карман хороший куш. Вот и стараются изо всех сил.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:36
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Комментариев: 23

Депутатам Жогорку Кенеша надо остановить второй "Кумтор", когда иностранная компания за копейки покупает чиновников, подписывает договора и потом годами грабит Кыргызстан.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:39
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Комментариев: 23

Покупать у компании, которая НИКОГДА ранее такими проектами не занималось по завышенным ценам непроверенное временем оборудование - да это же бред собачий ! 

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:47
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Комментариев: 23

Читаем: "Российская компания АО "ВЕГА" будет получать от 112 до 220 сомов с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД."

Да за такую комиссию наши кыргызские компании сами весь Кыргызстан заставят видеокамерами. Это же - золотая жила ! Оборудование окупается в пределах одного года, а потом - греби деньги лопатой. Рентабельность - охрененная !

Но почему-то изо всех сил продвигаются иностранцы, словно кыргызстанцы - тупые, ни на что не способные людишки второго сорта !

Да я сам лично могу эти камеры установить и запустить в эксплуатацию даже за 100 сом вознаграждения с каждого штрафа. Ума, чтобы купить готовое оборудование и подключить к электрическим сетям и компьютерам, - много не надо !

Но проблема в том, что мне этого просто не позволят ! Я ведь не собираюсь давать "откаты".

В принципе, выгоднее всего было бы не привлекать частные компании, а все сделать за счет бюджета и все деньги забирать в бюджет ! И тогда бюджет по моим расчетам получал бы в год более миллиарда сомов в виде штрафов.  Но даже такой вариант государственным продажным чиновникам не по нутру.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:50
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Если этот проект будет делать "Вега" - это означает лишь одно - вся власть, включая президента, - насквозь коррумпирована и надо делать революцию и гнать всех этих паразитов подальше !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 14:52
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Комментариев: 23

Господа депутаты ! В ваших силах прекратить весь этот беспредел. Ждем-с ! Пора ввести в Кыргызстане смертную казнь за коррупцию. Иначе аппетиты чиновников типа Шаршембиева стали воистину безграничными !

Кстати, если посмотреть на то, как живет Шаршембиев и стоимость его имущества - его можно и без следствия отправлять в камеру. Но почему-то это не интересует ни депутатов, ни правоохранительные органы.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:00
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Комментариев: 23

Читаем: "Система "Полисмен" является нашей собственной разработкой. Она была сертифицирована в конце 2017 года, и ее можно считать инновационной по применению технологий. Она работает на основе нейросетей. Все нарушения правил дорожного движения определяет система видеоаналитики, - рассказал Сергей Калмыков."

Кыргызстанцы ! Вас охрененно нае.... обманывают ! Про эту супер-пупер систему "Полисмен" в Интернете ничего нет. Самое смешное - про эту "уникальную" разработку ничего нет даже на сайта самого концерна "Вега". В разделе "Комплексы и системы видеонаблюдения" сайта концерна "Вега" числится лишь некая "Призма" и никакой системы "Полисмен" вообще нет и в помине !!!!!!

Попробуйте зайти на сайт "Веги" и сами найти  эти новейшую систему:

http://www.vega.su

Корреспондент одного издания задавил Калмыкова вопросами об эксплуатирующихся хоть где-то видеокамерах производства концерна "Вега". Это интервью напоминает анекдот.

Выясняется, что "Вега" ставила лишь единичные экземпляры своего оборудования в считанных городах. Но концентра "Вега" грандиозные планы по поставке видеокамер в ...... Африку. Якобы, 1000 видеокамер хотят туда отправить. Прикиньте, супер-пупер систему не хотят покупать в развитых странах - а все больше с какими-то африканско-банановыми республиками договариваются !

Все, на основании интервью Калмыкова и телодвижений казнокрада Шаршембиева могу смело утверждать - все это большая афера! И с этими клоунами и цирком надо заканчивать!

Подтверждение: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-smart-city-vega/29526745.html

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:07
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Комментариев: 23

АО «Концерн «Вега» входит в состав российской Государственной корпорации «Ростех». Видеокамеры и прочее оборудование собирает из заграничных комплектующих. "Ростех" включен в санкционные списки США. Т.е. заключать контракт с такой компанией - это полнейший идиотизм !  В любой момент "Вега" может сказать: "Форс-мажор. Мы в санкционном списке, поэтому не может ничего сделать. Всего вам хорошего !".

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Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:10
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Из интервью с взяткодателем и аферистом Калмыковым:

- Вы сказали, что в Ташкенте установлена одна камера. То есть, на сегодняшний день комплексная система установлена вами только в Иркутской области?

- В Ульяновской области, в Иркутске, в Тверской области. Но там наши системы стоят не в городах, а на трассах.

- Сколько камер установлено в городе Иркутске?

- Пять. Это не город Иркутск, а «Иркутский проект».

- То есть, Бишкек – это самый крупный проект, за который вы беретесь?

- Если говорить об Африке, то это тысяча штук. 

- В каком городе?

- В этом году в ноябре будет контракт, куда мы идем.  (Примечание: Африка на .... послала "Вегу" Там своих аферистов хватает. Впрочем, есть подозрение что под Африкой понимается совсем другая страна, которая поближе к России).

- Мне хотелось бы получить более конкретный ответ на свой вопрос. Где и в каких конкретно городах, неважно, Африка это или Россия, вы установили больше камер, чем собираетесь в Бишкеке? Вы уже испытали такой проект?

Калмыков: Больше нигде. Бишкек - первый.

.......

Африка - это не далеко. Африка - это где-то в Кыргызстане. И местные чиновники-папуасы готовы отвалить золота за красивые стеклянные бусы.  Стыдно как-то стало за Кыргызстан.

.......

Представьте себе в Африке 1000 видеокомплексов, каждая из которых стоит под 50 тыс.$. Что с ними будет ночью ?!

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:15
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Комментариев: 23

После изучения всех материалов просто хочется ругаться самыми грязными словами. Неужели наши чиновники, депутаты, премьер-министр, президент не видят, что к нам в очередной раз пришли аферюги ?!!!! Или за деньги можно закрыть глаза на все это ?!

Почему эта долбаная "Вега" не может поставить у себя же в России хотя бы сотню камер на российских же дорогах, а старается продать свое оборудование в Африку и прочие  отсталые страны ?! 

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:33
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Даже африканцы отказались от видеокамер производства АО "Вега". Печалька !

Интересно, кыргызстанцы умнее или глупее африканцев ?!

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:46
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Анекдот от коммерческого директора "Веги" Калмыкова: "Концерн "Вега" поставит в Африку 1000 видеокамер."

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 16:53
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Где-то в Африке:

- Привет, черный брат-начальник Шаршембо ! Давай поставим в твою деревню 1000 вот таких видеокамер на 50 млн. долларов ?

- Так это же не видеокамера, а фотоаппарат ! Да и ночью их украдут или разобьют !

- Отвалишь нам 50 млн., мы тебе - 10 млн, потом якобы "Вега" поставит в твою страну 1000 видеокамер, которые ночью украдут или разобьют !  Спишешь их, а через годик мы тебе запчасти к ним поставим на 20 миллионов ! И будешь жить как в шоколаде !

- Какие хорошие видеокамеры ! Их надо обязательно установить на каждой пальме ! "Безопасный город" очень нужен моей деревне !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 17:24
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Где-то в далекой коррумпированной Африке чиновник продает свой народ иностранцу... Ой, ошибся. Это же Кыргызстан !

Уму непостижимо - глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев судился с Кыргызстаном в интересах российской компании, которая ни в одном российском городе никогда не занималась проектами типа "Безопасный город" !

Шаршембиев, совесть-то надо иметь ! Что, мало наворовал ?! Я бы понял, если бы ты продвигал компанию, которая поставила десятки тысяч видеокомплексов по всей России, но зачем же продвигать откровенных аферистов ?! Тебе валить в Казахстан или Россию, раз защищаешь казахские и российские компании.

Самое неприятное - сего господина поддерживают и высокопоставленные правительственные чиновники, и депутаты, за исключением некоторых. Песец полный ! Грабить Кыргызстан на глазах собственного народа ?! 

И вот в такой стране мы живем-с !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 17:38
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"Убытки “Кыргызтелекома” за 2015 год (когда им руководил Шаршембиев) составили 118 миллионов сомов. И после этого первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, представляя в июне 2016 года кандидатуру Бакыта Шаршембиева в парламенте на должность главы Госкомитета информационных технологий и связи, расхваливал его как “хорошего менеджера“. А премьер С. Жээнбеков там же депутатам признался, что познакомился в Шаршембиевым, которого тоже рекомендовал на этот пост, всего за 3 дня до этого. В своём заключении, утверждённом недавно Жогорку Кенешем, депутатская комиссия рекомендовала правительству рассмотреть ответственность главы Госкомитета информационных технологий и связи Б. Шаршембиева, а собранные материалы передать Генеральной прокуратуре для дачи юридической оценки."

Ставленник Шаршембиева на посту руководителя "Кыргызтелекома" пошел еще дальше:

"По итогам 2016 года акционерное общество не получило запланированных доходов на астрономическую сумму – 441 миллион сомов. (Подобные цифры, по заключению депутатской комиссии, “свидетельствуют о падении услуг, об отсутствии развития, о неудовлетворительной работе правления ОАО и неуклонном движении к банкротству“

Убытки возникали из-за того, что Шаршембиев и Ешеналиев закупали Интернет у казахов в десятки раз дороже, чем казахи покупали у россиян. Как вы думаете, Шаршембиев и Ешеналиев подписывали договора с казахскими компаниям за просто так ?!

Теперь обратите внимание на лиц, которые назначали Шаршембиева на должности - М. Абулгазиев, С.Жээнбеков. Такие знакомые фамилии, не правда ли ? (В этом месте мне захотелось присвистнуть.)

Вот теперь отгадайте, почему этот му.... чудак спокойно сидит в своем кресле, почему его пинком не вышибают с его кабинета.

Да уж...

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 17:53
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Комментариев: 23

Вот так, с помощью Googla за пару часов, не вставая со стула, можно выявить коррупционеров и казнокрадов. Только выводы мои какие-то грустные получаются. 

Еще 2007 году Аскар Акаев признал. что коррупция достигла 7 этажа Белого Дома. За прошедшие годы, видать, коррупция не только обосновалась в Белом Доме, но и успешно размножается.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 17:56
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"История президентов “Кыргызтелекома” – это, вообще, тема отдельная, насыщенная пикантнейшими деталями. Так, про одного из президентов былых времён было известно, что, входя в кабинеты очень высокопоставленных чиновников, он выкладывал на стол 50 тысяч долларов и скромно-многозначительно пояснял: “Это только для знакомства”. Так что деньги крутятся здесь огромные…"

И про 50 тыс. долларов - это не сказки. "Кыргызтелеком" получает оплату от иностранных компаний за трафик. Например, от "Дойче Телекома". Часть денег на валютные счета "Кыргызтелекома" не поступает, а благополучно попадает прямиком в руки руководителя Кыргызтелекома. Поэтому на эту должность назначаются исключительно "свои" люди.

И ведь выявить махинации с валютной выручкой "Кыргызтелекома" - это раз плюнуть ! Достаточно проанализировать объем трафика, оплату и документацию, сделать пару запросов, попросить коллег из Германии присмотреться к некоторым банковским счетам. Но налоговая и правоохранительные органы делают вид, что ничего не понимают. Впрочем, если судить по "крыше" - сразу понятно, почему все эти органы такие "непонятливые".

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 18:14
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У наших власть имущих должна же быть хоть капелька совести ? Неужели можно так, в открытую, грабить Кыргызстан, назначать на государственные должности откровенных казнокрадов и хапуг ?!

Нет, не знаю ответа. Раньше как-то надежда была какая-та, а сейчас смотрю и думаю - наверное, писец полный пришел !

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Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 18:50
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Не пишите, что мне платят за комментарии. Не платют-с ! А ежели бы заплатили - написал бы: "Шаршембиев - лапочка ! Калмыков - гений ! Дайте им медальки ! Выдайте кредит по 6 млн. сомов как Абдыгулову и спишите за заслуги перед экономикой Кыргызстана и отправьте в турпоездку в США, как Мамытову !"

Шютка. Я совесть не продавать ! 

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