За водителями в Бишкеке будет следить нейросетевой полицейский?

В Кыргызстане российская компания ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА" для реализации проекта "Безопасный город" будет внедрять свои собственные инновационные, и, по словам заместителя гендиректора компании Сергея Калмыкова, даже революционные технологии.

Об этом Калмыков рассказал журналистам после церемонии подписания договора о реализации первого этапа проекта "Безопасный город" с председателем Госкомитета информационных технологий и связи Бакытом Шаршембиевым.

- Система "Полисмен" является нашей собственной разработкой. Она была сертифицирована в конце 2017 года, и ее можно считать инновационной по применению технологий. Она работает на основе нейросетей. Все нарушения правил дорожного движения определяет система видеоаналитики, - рассказал Сергей Калмыков.

Камеры и программное обеспечение для них выпускает завод, который входит в концерн ВЕГА.

По словам Калмыкова, ранее систему "Полисмен" тестировали в регионах России, несколько камер установлены в Москве и Алматы, кроме того, компания готовится подписать еще один контракт с Узбекистаном на установку 150 камер системы "Полисмен".

Напомним, российский концерн ВЕГА стал победителем в конкурсе по выбору компании для реализации проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Однако независимая межведомственная комиссия признала результаты конкурса недействительными, сославшись на то, что у ВЕГА недостаточно опыта для качественного выполнения проекта. Госкомсвязи обратился в Межрайонный суд Бишкека, который отменил решение межведомственной комиссии.

Отметим, это не первая попытка начать реализацию проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Ранее конкурсы проводило МВД, но каждый раз из-за судебных разборок победитель так и не мог приступить к реализации. После этого правительство заявило, что реализует проект своими силами, в Чуйской области установили две камеры фото- и видеофиксации нарушений, в Бишкеке появился мобильный комплекс фиксации нарушений. Однако дальше дело не пошло.

Еще одна попытка запустить проект принадлежит ныне арестованному экс-премьер-министру Сапару Исакову. Правительство заключило контракт с компанией Хуавэй о реализации проекта. Через несколько месяцев, когда стало понятно, что партнеры не торопятся составлять технико-экономическое обоснование, контракт разорвали. Тогда Сапар Исаков вернулся к идее самостоятельного запуска проекта. Несколько камер установили на оживленных перекрестках Бишкека, но они не смогли работать полноценно, и до сих пор функционируют лишь в тестовом режиме: они фиксируют нарушения, но система не может определить нарушителя и отправить ему административный штраф по почте.

Представители ВЕГА обещают, что первые камеры начнут фиксировать нарушения ПДД уже через 90 дней. Параллельно в течение этих трех месяцев будет отработана схема получения штрафа по почте.