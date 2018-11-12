Гражданин Кыргызстана задержан в Москве по обвинению в мошенничестве

Представительством МВД КР в Российской Федерации совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Москве задержан гр. Ж.И., находившийся в межгосударственном розыске за совершенное преступление на территории Кыргызстана. Об этом сообщает МВД.

Как отмечается, Ж.И. 1987 г.р., уроженец Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, разыскивался по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 п.3 ст.166 УК КР (Мошенничество, совершенное в значительном размере).

"Он в апреле 2014 года путем обмана приобрел в рассрочку автомашину марки "Субару-Форестер" 2003 года выпуска, стоимостью свыше 419 тысяч сомов, обещая рассчитаться к февралю 2015 года. Затем, в сговоре с другими лицами, от имени несуществующего частного нотариуса изготовил поддельный дубликат генеральной доверенности на свое имя и продал автомашину третьим лицам. Полученные деньги присвоил и скрылся", - проинформировали в МВД.

Уточняется, что в настоящий момент задержанный заключен под стражу.

"В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции согласно Минской конвенции от 1993 года", - добавили в правоохранительных органах.