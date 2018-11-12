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Что связывает бывшего сотрудника ГКНБ и кримавторитета Камчы Кольбаева?

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- Бакыт Стамов
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В интернет попала совместная фотография уволенного за пьяный дебош в бассейне сотрудника ГКНБ Ильяса Амангазиева и криматворитета Камчы Кольбаева. При этом комментарий к этому фото неоднозначные.

Так, юрист Улан Джумаков, комментируя снимок, на своей странице отметил, что давно пора делать настоящую чистку спецслужб, и что сотрудник ГКНБ должен быть спецсотрудником до мозга костей.

К слову, на фото бывший чекист и криминальный авторитет изображены, как люди совершенно не чужие друг другу.

Напомним, летом этого года сотрудник ГКНБ Ильяс Амангазиев был уволен после того, как устроил пьяный дебош в бассейне у себя во дворе.


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URL: https://www.vb.kg/374835
Теги:
ГКНБ, Интернет, социальные сети, фотография, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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