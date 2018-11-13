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Аманкулов: Культура молодежи КР упала "на нет"

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане при вице-премьер-министре по социальным вопросам Алтынай Омурбековой создан совет по делам молодежи. В него вошли все заместители министерств и ведомств. Об этом журналистам вчера на республиканском конгрессе молодежи сообщил директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов.

Он отметил, что на первом заседании совета было презентовано исследование "Индекс благополучия молодежи", которое проводило госагентство совместно с международными донорами.

- Согласно исследованию, если в области образования у нас более-менее молодежь стремится получить образование, то в области культуры мы вообще отстали, на нет упали. Нормы поведения, общение, уважение к старшим – в этой части мы в провале. На заседании мы обсудили этот вопрос. И теперь каждое министерство по своим направлениям будет работать, уделяя внимание острым проблемам, - сказал Аманкулов.

При этом подчеркнул, что вопросы молодежной политики подняты на высокий уровень и теперь действительно будут решаться.

Канат Аманкулов заявил, что есть первые достижения в реализации комплексной программы на 2017-2020 гг.

К примеру, 13 ноября состоится открытие республиканского молодежного центра на базе Дворца спорта.

- Мы предоставляем молодым активистам площадку, где они могут собираться, обсуждать, презентовать любые проекты. Со стороны госагентства выделили 2 млн сомов, международные организации выделили оргтехнику, компьютеры, мебель, - рассказал глава госагентства.

По его словам, на реализацию молодежных программ государством выделяется более 10 млн сомов. Эти средства направляются на проведение различных семинаров, тренингов, форумов. А также на государственно-социальный заказ – финансирование интересных проектов.

- Например, молодые предприниматели, состоявшиеся в России, могут проводить семинары по обучению для своих сверстников здесь, в Кыргызстане. Мы бы призвали молодежь больше участвовать в социально-экономическом развитии страны. А в политику они потом сами придут постепенно, - заключил Канат Аманкулов.

На сегодня в Кыргызстане существует примерно 300 молодежных организаций. С Госагентством активно сотрудничают порядка 50-60 из них.


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URL: https://www.vb.kg/374838
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, молодежь, национальные проекты, культура, Кыргызстан, воспитание детей, Алтынай Омурбекова
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Комментарии
Месний .
13.11.2018, 09:58
Карма: +6
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Минусов: 0
Комментариев: 14

Култур-мултур, а бул эмне?

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Жалоба модератору
urtica urens
13.11.2018, 13:52
Карма: +13
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Плюсов: 14
Минусов: 1
Комментариев: 15

Тотальная деградация за годы демократии.

0
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