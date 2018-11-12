Жээнбеков: Светлое будущее за той страной, которая поддерживает молодежь

Светлое будущее за той страной, которая поддерживает молодежь, верит ей и ценит ее прогрессивную силу. С таких слов начал свое выступление президент КР Сооронбай Жээнбеков на республиканском конгрессе молодежи в Бишкеке.

- Задача государства - создать условия для широкого участия молодежи в реальных инновационных проектах, направленных на развитие страны. Не на словах, а на деле доверять ей, укреплять единство и связь между поколениями. Наша молодежь должна быть нравственной, образованной, культурной и готовой брать на себя ответственность за судьбу родины, - подчеркнул глава государства.

Жээнбеков отметил, что поддерживает все пять проектов, презентованных молодыми активистами, и впредь готов всячески содействовать принятию подобных идей, направленных на развитие государства.

В частности, комментируя проект "Национальный корпус управленцев", представленный Элийзаром Тилебалды уулу, президент заявил, что практика привлечения молодых, перспективных кадров на государственную службу будет продолжена.

При этом он сообщил, что Государственная кадровая служба страны завершила первый этап создания резерва Национальных кадров.

- Из 715 человек, принявших участие в конкурсе, 35 человек приняты в резерв кадров. Из них двое назначены на высокие государственные должности - статс-секретарем государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений и директором агентства развития города Бишкек. Проект "Национальный корпус управленцев" должен начать сотрудничать с Государственной кадровой службой, - сказал Сооронбай Шарипович.

Проект "Карта онлайн-обращений жителей города Ош" презентовала Назгуль Акылбек кызы.

- Мне очень понравился этот проект. Ведь только когда госорганы станут открытыми, к ним возрастет доверие народа, - отметил президент.

В свою очередь, он напомнил, что, внедрив проект "Тундук", государственные услуги будут объединены в одну электронную систему, и необходимость бегать за справками в разные органы отпадет.

Что касается проекта "Открытое небо", о котором подробно рассказал Эрмек Адылбеков, глава государства подчеркнул, что Кыргызстан должен трепетно относиться к сохранению своей экологии. Так как мы можем конкурировать на внешних рынках предлагая лишь экологически чистую, органическую продукцию.

На счет проекта "Социальное предпринимательство" Сооронбай Жээнбеков высказался, что государство поддерживает любое предпринимательство. Тем более то, которое предполагает вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья и открытие новых предприятий, особенно в регионах.

Больше всего глава государства отметил проект "Инновации в сельском хозяйстве", презентованный Тилеком Токтогазиевым. Он сообщил, что государство работает над развитием сельскохозяйственного сектора и готово вкладываться финансово в начинания молодых предпринимателей.

В целом Жээнбеков выразил уверенность, что конгресс, объединивший молодежь со всех областей страны, станет площадкой для позитивных идей, конкретных предложений и активных действий. В завершении он поздравил участников встречи со Всемирным днем молодежи, который отмечался 10 ноября.