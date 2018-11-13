Жители самозастроек не получают государственные пособия

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров в эти выходные посетил жилмассивы Бишкека, которые документально не прикреплены ни к какому району столицы. Первыми объектами посещения стали новостройки Алтын-Казык, Мурас-Ордо. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Минсоцразвития.

По словам главы ведомства, отсутствие статуса данных жилмассивов привело к тому, что проживающие там малообеспеченные семьи не могут получить государственные пособия.

"Я специально выехал, чтобы лично убедиться, что есть семьи, которые не могут получить государственные пособия на детей. Действительно, к сожалению, такая проблема существует, но вопрос в другом. Малообеспеченным семьям не назначаются пособия из-за того, что жилмассивы, где они проживают, не относятся ни к одному району Бишкека. В данном случае, чтобы охватить малоимущих семей государственной поддержкой, необходимо в первую очередь определить статус новостроек, то есть каждый жилмассив документально прикрепить к определенному району. После чего они будут вправе обратиться как за оформлением на пособия "уй-булого комок", так и за социальными услугами", - сказал Улукбек Кочкоров.

Кроме того он напомнил, что в этом году внесены изменения в Закон КР "О государственных пособиях в КР", согласно которому пособия, в том числе единовременные денежные выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу" назначаются не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Также, согласно новому Закону, при назначении пособий все виды пенсий исключены из доходов семьи. Соответственно это дает возможность больше охватить нуждающиеся семьи.

Отметим, ранее глава Минсоцразвития Улукбек Кочкоров встречался с представителями неправительственных организаций, которые представили результаты исследования семей, нуждающихся в пособиях по малообеспеченности. По их данным, в Бишкеке 88% малоимущих семей продолжают оставаться без поддержки со стороны государства. В этой связи министр решил лично сам проверить озвученную информацию.