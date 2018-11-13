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ГРС: Эпоха незаконной торговли кыргызскими паспортами завершилась

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- Оксана Гут
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Продажа кыргызских паспортов через посредников в Telegram – это полнейший абсурд. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь ГРС КР Мелис Эржигитов. Он также отметил, что сожалеет, что к нему поступает много звонков с требованием разъяснить ситуацию, и что эта "абракадабра" стала новостным поводом.

При этом он признал, что торговля документами у посредников шла хорошо, когда выдавались паспорта образцов 1994 и 2004 гг. В частности потому, что бюрократия была "до вершины горы".

- Нужно было собрать больше 15 различных справок. К тому же любой человек мог сдать документы на паспорт за другого человека, и это все было законно. Ты мог находиться в Исландии или же в Мадагаскаре, и за тебя здесь твой родственник, одноклассник или сосед мог спокойно сдать документы и получить за тебя. И самое ужасное - все справки заполнялись самим гражданином вручную. Иными словами, поле для маневрирования было широчайшим. А сейчас утвердительно можно сказать, что эпоха бурной торговли посредников завершилась, как разрушались великие империи в истории. Почему так получилось? Потому что полностью убрали бюрократию и ввели формулу "1- человек- 1-ПИН – 1-паспорт – 1-избиратель" в структуру ЕГРН (Единого государственного реестре населения). И для контроля внедрили биометрику. Такая формула обязывает гражданина со своей собственной персоной сфотографироваться в ЦОНе или в отделениях паспортизации, и отсканировать свои отпечатки пальцев для идентификации и поставить свою электронную подпись. Получается, при работе такой формулы ничего не остается для работы посредников. Какую еще функцию в данной ситуации должен выполнять посредник, если гражданин сам сфотографируется и сам проходит идентификацию, и сам ставит свою электронную подпись, и только сам может забрать готовый паспорт? Никакую. И зачем тогда гражданину платить 1 тыс. долларов, как это говорится в Telegram, если гражданин сам может заплатить за паспорт 300 сомов? Не кажется ли вам это абсурдностью? Вот попробуйте при такой формуле найти работу для посредника. Кто найдет, тот будет гением! – высказался представитель Госрегистра.


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URL: https://www.vb.kg/374856
Теги:
ГРС, закон, нарушения, паспорт, правительство, биометрия, Кыргызстан
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