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Жительница Ошской области после ссоры с мужем и свекровью найдена мертвой

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- Екатерина Улитина
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В Кара-Суйском районе Ошской области ведется расследование смерти 21-летней местной жительницы. Ее тело нашли 3 ноября в канале Шаркансай на территории Узбекистана. Об этом VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

По данным силовиков, днем ранее, 2 ноября в ОВД Кара-Суйского района обратился отец девушки с заявлением о пропаже.

- На следующий день от правоохранительных органов Узбекистана поступило сообщение о том, что найдено тело молодой женщины. Родители на опознании подтвердили, что это их дочь 1997 года рождения, - рассказали в УВД области.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Одна из версий, что девушка после ссоры с мужем и свекровью совершила суицид.

- Свидетели рассказали, что за несколько часов до исчезновения в доме, где девушка жила с мужем и его семьей, произошел скандал. Свекровь отчитывала молодую невестку, муж также участвовал в ссоре, - рассказали в УВД Ошской области.

После получения результатов экспертизы правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/374860
Теги:
Ошская область, семейное насилие, суицид, Кыргызстан, УВД
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