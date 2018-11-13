Генпрокуратура начала проверку в Нацбанке из-за списанных за заслуги ссуд

Генеральная прокуратура начала проверку законности выданных жилищных ссуд сотрудникам Национального Банка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- Проверка начата после заявления депутата на заседании Жогорку Кенеша. В настоящее время Генпрокуратурой запрошены необходимые для проверки документы. Национальный Банк пока не предоставил их в полном объеме, - рассказали в Генпрокуратуре.

В пресс-службе отметили, что, вероятно, Нацбанк просто не успел передать весь запрошенный объем документов.

Напомним, 31 октября депутат ЖК Гулшат Асылбаева заявила, что в 2017 году правление Национального Банка списала главе финансового регулятора Толкунбеку Абдыгулову жилищную ссуду. Позже НБКР подтвердил эту информацию, уточнив, что 4,8 млн сомов были списаны за вклад Абдыгулова в развитие банковского сектора Кыргызстана. Кроме того, с 2000 года Нацбанк списал другим своим сотрудникам еще 32 млн сомов.