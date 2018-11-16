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Биолог Милько: Один мораторий уже убил рыбу на Сон-Куле...

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- Бакыт Стамов
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Как это ни парадоксально звучит, но по-настоящему охраной природы и сохранением популяции диких животных в Кыргызстане занимаются именно владельцы охотничьих угодий. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился старший научный сотрудник Биолого-почвенного института Национальной Академии наук КР Дмитрий Милько.

По словам эксперта, в законодательстве прописано, что обладатели охотничьих лицензий как раз нанимают большей частью егерей и проводят соответствующие мероприятия по охране природы. Если сейчас лишить их этого дохода посредством моратория, то они уволят этих егерей, которые в свою очередь превратятся в браконьеров. Так как ничего больше не умеют делать.

- Когда хозяин охотничьих угодий уверен, что никто не отнимет у него бизнес, то он начинает вкладываться в охрану и сохранение популяции животных. Для него самого становится выгоднее уменьшить количество браконьеров, поддерживать популяцию волков и барсов как санитаров. А также увеличивать количество диких животных. Более того, скажу, что на эти фирмы навесили даже обязанности по мониторингу. Это схема не новая, и она, конечно, не является доминирующей. Все-таки богатое государство берет охрану природы в свои руки, но у нас альтернативы пока нет. Вообще, я был удивлен, когда к такому роду отдыха, как охота, у нас стали использовать слово "мораторий". Нигде в мире такого нет. Ограничение, временный запрет, но мораторий – это громкое слово, которое для значимости придумали у нас. Хотя всем посвященным в эту проблему людям стало понятно, что это обыкновенный передел собственности - охотничьих угодий, - сказал он.

Эксперт со знанием дела выразил уверенность, что авторы данного законопроекта выполняют чей-то заказ.

- Кто-то после уменьшения охотфирм остался не у дел, и поэтому решили, что было бы неплохо вернуть свои угодья. Я вот знаю одного такого бывшего директора охофирмы, которому не досталась лицензия, и поэтому он начал писать во все инстанции про коррупцию в госорганах. Вот из-за таких настроений и потому, что наши депутаты исполняют наказы своих спонсоров, родилась идея отменить охоту. Последствия этого непродуманного шага несложно отследить. Разрушится налаженная система охраны природы, и через какое-то время начнется передел охотничьих угодий. Об этом уже неоднократно говорилось, - продолжил Дмитрий Анатольевич.

В качестве примера ученый напомнил подобную ситуацию с мораторием на отлов рыбы в Сон-Куле.

- Тогда точно также слово "мораторий" было использовано при отлове рыбы "сиги" на Сон-Куле. И что вы думаете произошло? Это рыба совсем исчезла. Ведь раньше там частные рыбхозы помимо отлова охраняли эту популяцию. К примеру, браконьерские сети вытащат и подкормку вовремя дадут. Но в результате моратория началось бесконтрольное браконьерство, которое окончательно уничтожило рыбу. А теперь авторы этого законопроекта по мораторию на отлов рыбы тихо отводят глаза. При этом они по-прежнему находятся у власти. Хотя с них бы по-хорошему надо спросить за урон природе и рыбному хозяйству, - добавил он.

Напомним, сегодня на законодательном уровне поднята инициатива по введению моратория на охоту на некоторые виды животных Кыргызстана, являющихся кормовой базой снежного барса, до 2030 года.


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URL: https://www.vb.kg/374866
Теги:
мораторий, охота, правительство, Кыргызстан, Академия наук
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
16.11.2018, 10:26
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 67
Комментариев: 55

Умом наши чиновники не отличались никогда. В 1982 году в Иссык-Куле было полно рыбы. Но потом какие-то идиоты-ученые запустили в Иссык-Куль рыб хищной породы. Теперь в результате рыбу на удочку поймать почти нереально.

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Месний .
16.11.2018, 11:25
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 2
Комментариев: 27

Так виноват то не мораторий, а лица которые должны ловить браконьеров.

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