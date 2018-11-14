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Сегодня в Бишкеке состоится заседание Совета командующих Погранвойск СНГ

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- Оксана Гут
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Сегодня, 14 ноября в Бишкеке состоится очередное (80-е) заседание Совета командующих Пограничными войсками. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительного комитета СНГ.

Делегации девяти пограничных ведомств (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) подведут итоги деятельности СКПВ в 2018 году и обсудят результаты проведения совместных специальных пограничных операций.

Отмечается, что традиционно основное внимание члены СКПВ уделят рассмотрению вопросов, связанных с оценкой и анализом обстановки, складывающейся на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона. В повестке дня также подготовка кадров и дальнейшее развитие ветеранского пограничного движения на пространстве Содружества.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.

79-е заседание СКПВ проходило весной в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/374869
Теги:
Азербайджан, Беларусь, граница, Казахстан, приграничные конфликты, Россия, СНГ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, Погранслужба
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