ЦИК: Аскарбек Шадиев не обращался в суд по лишению депутатского мандата

Аскарбек Шадиев в суд по восстановлению его депутатского мандата не обращался. Об этом VB.KG сообщили в ЦИК КР.

- По конституционному закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша решение ЦИК может быть обжаловано в суде первой инстанции в трехдневный срок. То есть Шадиев мог обжаловать наше постановление о лишении его депутатского мандата до 5 ноября. Тогда бы жалоба рассматривалась в Межрайонном суде города Бишкек во внеочередном порядке. И нас сразу же уведомили бы. Но в данному случае экс-депутат в суд не обращался. Соответственно, постановление вступило в силу. Сроки по подаче жалоб не восстанавливаются, - отметила завотделом правового обеспечения ЦИК КР Мырз-Айым Камчыбекова.

В Центризбиркоме напомнили, что приняли постановление 2 ноября на основании решения фракции "Бир Бол". Те в свою очередь апеллировали заявлением самого Аскарбека Шадиева.

В тот же день следующий по списку партии – Эрмамат Тагаев – был признан избранным депутатом Жогорку Кенеша. Сегодня, к слову, он уже принес присягу.

От редакции добавим, что сам беглый уже экс-парламентарий Шадиев отправил на родину "разоблачительное" письмо (его местонахождение по-прежнему не установлено). В котором пишет, что в вопросе лишения его мандата произошло грубейшее нарушение закона, так как сам он от него не отказывался.