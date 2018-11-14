Экс-замминистра Каденову обвинили в невозврате долга в... 850 долларов

Неквая Жыпара Жолукеева в социальной сети Facebook написала, что экс-замминистра соцразвития Зууракан Каденова взяла в долг и не возвращает $850.

- Обещали отдать в июле 2018 года, но прошло лето и осень, а денег все нет. Хотя бы ответьте на телефонный звонок. Надеемся на социальные сети, - написала Жыпара.

К своему сообщению девушка прикрепила фото расписки, написанной якобы Зууракан Каденовой 11 июня 2018 года. В расписке написано, что Зууракан Каденова обязуется выплатить $850 некоему Улукбеку Калыбаеву.

Напомним, Зууракан Каденова была уволена 22 сентября, после скандала на борту самолета, выполняющего рейс Сеул-Астана. Чиновницу сняли с рейса из-за ее неадекватного поведения. Депутаты ЖК, которые летели тем же рейсом предположили, что Каденова была пьяна, позже она объяснила, что выпила слишком много валерьянки и корвалола на голодный желудок.