Тепла не будет. Прогноз погоды - похолодание, снег и туман

15 ноября ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, в горных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. Об этом сообщает МЧС КР.

"Ветер западный 1-6 метров в секунду. В Бишкеке температура воздуха ночью −14, днем около нуля. В Иссык-Кульской области ночью −10 градусов, днем +5 градусов. В Таласской - ночью −20, днем −2 градуса. В Нарынской области −18 градусов ночью и -1 градус днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −6, днем до +9 градусов", - уточняют синоптики.

Как отмечается, ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман.

"16 ноября ночью местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах Ошской области снег, по остальной территории без осадков, днем без осадков. Ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман", - информируют синоптики.

17-19 ноября, по данным МЧС, без осадков.

"На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. 20 ноября ночью без осадков. А днем и 21 ноября в течение суток ожидается неустойчивая погода: временами дожди, в предгорных и горных районах снег. Небольшое понижение температуры воздуха", - подчеркнули в МЧС.