В Кыргызстан приедет руководство Центерры для переговоров

На следующей неделе в Кыргызстан приедут руководители компании Центерра для переговоров с правительством Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на встрече наряду с другими вопросами обсудят слухи о якобы продаже Кумтора другой компании.

- Приедет руководитель компании, состоится встреча с правительством, тогда и будет известно, на каком этапе находятся переговоры (о продаже рудника), если они вообще ведутся, - ответил на вопрос депутата Айсулуу Мамашовой Абылгазиев.

Кроме того он отметил, что сейчас в адрес Центерры правительство Кыргызстана направило предложения по новому стратегическому соглашению с компанией.

- Условия стратегического соглашения, подписанного в сентябре 2017 года, не отвечают интересам Кыргызстана. Мы хотим усилить наши позиции по поступлению финансовых средств и по другим вопросам, - добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, в сентябре 2017 года правительство под руководством Сапара Исакова подписало стратегическое соглашение с Кумтором. Однако оно до сих пор не вступило в силу, и Кыргызстан не получает оговоренных в нем средств. Исключением являются $7 млн, выделенные для покупки медицинского оборудования в центр Онкологии, которое так и не купили. Деньги лежат на счету ФОМС в сомах.