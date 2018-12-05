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Кому госсобственность по-дешевке?

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке помещения в зданиях, которые числятся на балансе тех или иных госорганов, сдают в аренду по средней цене 100 сомов за квадратный метр. Напомним, об этом недавно на заседании правительства заявила депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

- В Бишкеке в аренду сдается 16 тысяч квадратных метров в зданиях, которые находятся на балансе муниципальных и государственных органов. В год от аренды они получают прибыль около 20 млн сомов. То есть один квадратный метр в Бишкеке стоит 100 сомов. Где вы видели такие цены в столице, - удивилась депутат.

Она предложила премьер-министру и членам правительства выяснить, почему потенциальная прибыль проходит мимо бюджета.

К слову, до сих пор представители правительства и Фонда госкомимущества, равно как и Счетной палаты, на это заявление парламентария никак не отреагировали.


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URL: https://www.vb.kg/374904
Теги:
аренда, бюджет, парламент, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева
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