Почему врача, по вине которого погибла 15-летняя девочка, отпустили домой?

После обращения VB.KG в Октябрьский суд по поводу избранию меры пресечения в отношении врача ЦСМ №8 пресс-служба Верховного суда КР сообщает следующее:

- Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что подсудимому инкриминировалось совершение деяния, относимого по своей категории к менее тяжким преступлениям, характеризуемым неосторожной формой вины, а также учитывая то, что личность обвиняемого установлена, он имеет постоянное место жительства, где проживает со своей семьей, имея шестерых детей, не скрывался от органов следствия, являясь по первому требованию, положительно характеризуется по месту своего жительства и работы, суд признал законным А.С. избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом запретив обвиняемому покидать жилище и выезжать за пределы указанной квартиры без разрешения суда, следователя, органа в производстве которого находится уголовное дело.

Отметим, накануне Свердловский районным судом Бишкека рассмотрено ходатайство о проверке законности задержания и об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.С.

Он обвиняется органами следствия в том, что являясь заведующим лечебно-консультативного отделения ЦСМ №8 города Бишкек, совершил преступление путем ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

29 августа 2018 года 15-летняя С.А. вместе с отцом пришла на прием к врачу А.С. с жалобами на головные боли. Позже была направлена на МРТ, где вынесено заключение "МР-томографические признаки кисты белого вещества левой, гемисферы (вероятнее всего последствия перенесенного инсульта)".

Далее А.С. назначил лечение. Была проведена паравертебральная блокада затылочной области, и другие процедуры, в результате которых осложнений не было.

1 сентября в 08:30 часов С.А. пришла в сопровождении отца на лечение, была проведена терапия, а также паравертебральная блокада затылочной области, в ходе которой С.А. потеряла сознание, реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. И в 10:20 часов была констатирована биологическая смерть.

Эти действия А.С. органами следствия были квалифицированы по части 2 ст. 119 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" УК КР.

Напомним, заключение комиссии Минздрава подтвердило, что инсульта у подростка, от которого и было получено лечение, не было. А судмедэкспертиза заключила, что смерть произошла в результате врачебной ошибки.

Стоит отметить, что сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Аида Исмаилова рассказала, что этот врач был замешан в подобных происшествиях ранее.

- По некоторым данным он был уволен по отрицательным мотивам из 3-й детской больницы, по его вине уже было два летальных исхода. Как он мог работать в ЦСМ №8, куда смотрел главврач этого учреждения и Минздрав? Теперь этот врач работает в медцентре "Целитель", где и был поставлен неправильный диагноз погибшей девочке. Это может быть умышленное преступление, - заявила парламентарий.

Исмаилова призвала правительство взять под контроль расследование смерти девочки. Так как этот случай обнажил насущные проблемы всей отечественной медицины.