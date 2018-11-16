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Мэр Оша: У меня нет гражданства России

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- Оксана Гут
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Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов гражданин Кыргызстана, а не России. Об этом VB.KG заявил пресс-секретарь мэрии южной столицы Азамат Абсатаров.

- Вчера после выхода этой информации я поговорил с мэром. Который сказал, что она не соответствует действительности - он "гражданин Кыргызстана, а не России". Но Сарыбашов действительно одно время работал в Российской Федерации, как мигрант, но паспорт не получал. Может это черный пиар, может еще что-то. Мы не знаем, кому это надо, - отметил Абсатаров.

Информацию о том, что нынешний мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов имеет российское гражданство, была опубликована в Facebook на странице Компромат Кг. Якобы разоблачающие документы МВД РФ попали в руки журналистов-расследователей. Правда, каким образом не уточняется. Сами "документы" - это распечатанные на бумаге таблицы, в которых в том числе пишется, что ОУФМС России по Новосибирской области выдал Сарыбашову удостоверение личности то ли в 2002, то ли в 2016 году (данные разнятся). Сам автор пишет, что российский паспорт у градоначальника южной столицы с 2004 года. И заявляет, что если этот факт подтвердится в ходе следствия, то Таалайбека Насирбековича ждет неминуемая отставка.

Отметим, 47-летний Таалайбек Сарыбашов был избран мэром Оша 18 июля этого года.

За некоторое время до его назначения в СМИ появлялась информация, что он не имеет высшего образования – в ВУЗе не учился, а диплом купил. Сам "обвиняемый" и тогда заявил, что это ложь.


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URL: https://www.vb.kg/374913
Теги:
мэрия, Ош, Россия, трудовая миграция, гражданство, мэр, Таалайбек Сарыбашов
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