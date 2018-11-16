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Житель Иссык-Куля просит завязывать на своих лошадей светоотражающие ленты

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- Бакыт Стамов
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Житель села Боконбаево Иссык-Кульской области просит кыргызстанцев завязывать на своих лошадей светоотражающие ленты для безопасности на дорогах. Видео об этом появилось в социальных сетях.

В качестве примера герой видеоролика продемонстрировал свою лошадь, к которой он привязал ленты на морду, гриву и хвост.

- Завязывайте эти ленты на своих лошадей, чтобы в ночное время себя обезопасить на дорогах. Сейчас аварий стало очень много. Сам я использую эти ленты уже с 2013 года для безопасности. Все кыргызстанцы должны завязать так ленты. Если этого не делать, то можно попасть в ДТП, - сказал он.

Отметим, в октябре этого года в Таш-Кумыре КамАЗ на большой скорости сбил 9 лошадей.


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URL: https://www.vb.kg/374916
Теги:
Иссык-Кульская область, ПДД, транспорт, безопасность, Кыргызстан
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