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Он перепутал! Депутаты об инициативе Тиллаева лишить пенсионеров денег

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- Оксана Гут
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"Коллега что-то перепутал…". Так депутаты Жогорку Кенеша, которые уже являются пенсионерами по возрасту (а значит, получают и пенсию, и зарплату) прокомментировали инициативу Таабалды Тиллаева. Нам удалось получить комментарии двух парламентариев. Всего их, напомним, 8 человек.

- Даже если бы я не входила в число пенсионеров, я бы подправила коллегу. Природа заработной платы и пенсий разная. Их нельзя смешивать. Государство обязано выплатить человеку то, что он отчислял всю жизнь из своей зарплаты. Наверное, коллега поторопился, и может, неправильно высказался. Говорить, что если ты работаешь, то не должен получать пенсию, или если ты пенсионер, то не должен получать зарплату - это в корне ошибочно. И несправедливо, - поделилась мнением депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

Нардеп от "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев также вспомнил, что года 4 назад Конституционный суд признал неконституционным удержание пенсий у пожилых работников.

- Я персональный пенсионер. И был бы удивлен, если бы такое решение правительство поддержало бы. Это будет нонсенс. Военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и так ограничивают в правах: право быть в партии, быть активным избирателем и т.д. Взамен этих ограничений государство каким-то образом компенсирует их в виде пенсий, надбавок. Поэтому я думаю, что Тиллаев не подумав сказал. Вот я занимаю избираемую должность депутата, получаю заработную плату и пенсию по выслуге лет. Что, согласно его предложению надо с меня пенсию задерживать? Это он погорячился. Хотел как лучше, получилось как всегда. А то, что премьер-министр сказал "подумаю над этим предложением" не значит, что он с ним согласен. Он же свой отчет сдавал. А говорить в этот момент, что депутат неправильно думает, может только безбашенный премьер, а я таких давно не видел, - заключил Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/374929
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Исхак Масалиев, Мухамметкалый Абулгазиев, Тиллаев Таабалды, бюджет, зарплата, пенсии, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Нина Горобец
19.11.2018, 09:28

Надо бы этому депутату почитать конституцию по в которой гражданам гарантируется пенсионное обеспечение не ниже прожиточного минимума а у нас в стране около 40 процентов пенсионеров пенсию получают ниже этого минимума

+1
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Месний .
19.11.2018, 09:34
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 2
Комментариев: 30

Ну так если этот жепутат болтает не подумав, может тогда ему не место в парламенте, может лучше отдать его место другому, который умеет думать прежде чем открывать рот? Что же не задали такой вопрос этим депутатам?

+4
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Мика Мамаев
19.11.2018, 09:54
Карма: +96
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 144
Минусов: 48
Комментариев: 137

Ему там не место,нельзя там путать,,,среди народа много достойных ,непутающихся в элементарных словах людей,пусть освобождает теплое место

+3
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Нина Горобец
19.11.2018, 11:09

Надо внимательно почитать конституцию где в 53 статье прописано что граждананам кр гарантировано пенсионное обеспечение не ниже продиточного минимума а почти 40 процентов получают свои пенсии ниже этого уровня вот и работают чтобы выжить

+1
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Райзаа
19.11.2018, 12:00

Поэтому я думаю, что Тиллаев не подумав сказал.

Так чем ему думать если мозгов нет?

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Ас
19.11.2018, 13:33

Ужас неподумал этот придурок масалиев ни чего умного не смог сказать как неподумал придурок как и это убожество что не думает какого хрена эти дебилы там в садик их там думать не надо конченая партия безмозглых

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Баатыр Ильгизов
19.11.2018, 14:50
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 7
Комментариев: 12

Масалиев защищает не думающего депутата, вот это нонсенс. А может Масалиев играя в казино и выпивая спиртные напитки совсем пропил мозги? Лучше бы промолчал, все знают, что 120 баранов не умеют думать. 

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