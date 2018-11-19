Он перепутал! Депутаты об инициативе Тиллаева лишить пенсионеров денег

"Коллега что-то перепутал…". Так депутаты Жогорку Кенеша, которые уже являются пенсионерами по возрасту (а значит, получают и пенсию, и зарплату) прокомментировали инициативу Таабалды Тиллаева. Нам удалось получить комментарии двух парламентариев. Всего их, напомним, 8 человек.

- Даже если бы я не входила в число пенсионеров, я бы подправила коллегу. Природа заработной платы и пенсий разная. Их нельзя смешивать. Государство обязано выплатить человеку то, что он отчислял всю жизнь из своей зарплаты. Наверное, коллега поторопился, и может, неправильно высказался. Говорить, что если ты работаешь, то не должен получать пенсию, или если ты пенсионер, то не должен получать зарплату - это в корне ошибочно. И несправедливо, - поделилась мнением депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

Нардеп от "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев также вспомнил, что года 4 назад Конституционный суд признал неконституционным удержание пенсий у пожилых работников.

- Я персональный пенсионер. И был бы удивлен, если бы такое решение правительство поддержало бы. Это будет нонсенс. Военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и так ограничивают в правах: право быть в партии, быть активным избирателем и т.д. Взамен этих ограничений государство каким-то образом компенсирует их в виде пенсий, надбавок. Поэтому я думаю, что Тиллаев не подумав сказал. Вот я занимаю избираемую должность депутата, получаю заработную плату и пенсию по выслуге лет. Что, согласно его предложению надо с меня пенсию задерживать? Это он погорячился. Хотел как лучше, получилось как всегда. А то, что премьер-министр сказал "подумаю над этим предложением" не значит, что он с ним согласен. Он же свой отчет сдавал. А говорить в этот момент, что депутат неправильно думает, может только безбашенный премьер, а я таких давно не видел, - заключил Масалиев.