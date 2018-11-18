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Чиновник из Бишкека задержан по подозрению в убийстве баткенского прокурора

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- Екатерина Улитина
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В Баткенской области сегодня ночью найдено тело прокурора области Анарбая Мамажакыпова. Информацию об этом этом VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Как удалось выяснить VB.KG, Вчера в Баткене нашли автомобиль прокурора, в салоне были следы крови. Вся местная милиция была поднята по тревоге. УВД, ГУВД и южное межрегиональное управление начали искать самого прокурора. В горах нашли его мобильный телефон, ещё в 500 метрах нашли его самого. На его теле обнаружены огнестрельное и ножевые ранения.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник Мэрии Баткена, ранее он работал на высоких постах в Мэрии Бишкека. Позже в правоохранительных органах информацию уточнили, заявив, что он действительно работал в Бишкеке, на высоких должностях, но не в мэрии.

Сначала он все отрицал и признался после того, как обнаружили тело.

Вероятная причина убийства - ссора.

Что происходит в Баткенской области?

6 ноября было совершено покушение на спикера местного кенеша Кубанычбека Баянова. Как позже заявил журналистам его брат Кайратбек Баянов, неизвестные стреляли в Кайратбека со спины, когда тот закрывал ворота дома. Никаких свидетелей...

Баянова госпитализировали в ближайшую больницу - в Бободжонгафурский район Таджикистана. Несмотря на все усилия таджикских врачей, 32-летний Баянов скончался. Ни версий, ни подозреваемых в совершении этого преступления пока нет.

А в сентябре этого года был найден мертвым в собственном доме заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов. Родственники так и не позволили провести вскрытие, а следствие, которое было заведено по факту насильственной смерти, о причинах трагедии молчит. Так что однозначно утверждать, что прокурор совершил суицид - невозможно.


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URL: https://www.vb.kg/374936
Теги:
Баткенская область, МВД, прокуратура, убийство, Кыргызстан
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