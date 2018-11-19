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После публикации "Вечерки" про черных риэлторов возбуждено уголовное дело

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- Виктория Григоренко
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Следственной службой МВД изучены факты, изложенные в публикации газеты "Вечерний Бишкек" в статье "Схватка с черными риэлторами" (№106 (11433)). Об этом VB.KG сообщили в МВД.

"В статье отмечалось, что в столице незаконным способом оформлена сделка по продаже недвижимости, где неизвестные лица подделали документы на дом, расположенный по ул. Профессора Зимы и перепродали другим лицам. Сообщалось, что бишкекчанин обратился за помощью и что правоохранительные органы бездействуют. Все изложенные в публикации факты были изучены Следственной службой МВД КР", - подчеркнули в правоохранительных органах.

Как отмечается, в ходе проверки указанных сведений установлено, что заявление гражданина Игоря Папенко и собранный материал по данному факту зарегистрирован в книге учета преступлений и происшествий УВД Первомайского района Бишкека от 20 августа 2018 года.

"Рассмотрение материалов поручено следователю Следственной службы Первомайского РУВД. 22 сентября 2018 года по результатам проведенной проверки и выявленным фактам незаконных и противоправных действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.350 ч.4 УК КР (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)", - говорится в сообщении.

Как уточняется, проводится дальнейшее расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/374940
Теги:
МВД, мошенничество, недвижимость, подделка, преступление, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
ттт
19.11.2018, 10:57

Кара- Балтинский госрегистр давно работает как черные риэлторы и им все сходит с рук, а местная милиция все это прикрывает.

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