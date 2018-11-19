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При задержании особо опасного преступника в Кара-Балте ранен военнослужащий

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- Оксана Гут
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18 ноября в Кара-Балте при задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник ПСН "Шумкар". Оказав вооруженное сопротивление, обвиняемый также получил огнестрельное ранение. Оба госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Задержанный Т. Шатманов 1986 г.р. – уроженец Джалал-Абадской области, неоднократно судимый за хулиганство и разбой. Он разыскивался правоохранительными органами более полутора лет.

Согласно данным пресс-службы ГУВД, 11 марта 2017 года сотрудники СКМ ОВД Жайылского района со своими знакомыми М.Н.1992 г.р. и А.Э. 1991 г.р. на автомашине марки "Хонда аккорд", направляясь в село Сосновка, примерно в 1:40 часов по дороге заметили стоящую автомашину марки "Хонда Одиссей". Внутри находился несовершеннолетний мальчик лет 10-12 и водитель, который представил водительское удостоверение на имя А. Сулайманова 1989 г.р.

С целью обработки на причастность к совершению краж скота, сотрудником СКМ ОВД Жайылского района водителю было предложено проехать в ОВД Жайылского района для уточнения его личности и документов. По дороге между водителем и А.Э. завязалась драка. Первый, достав неустановленный пистолет, произвел выстрел в упор. А после сел в автомашину и скрылся с места преступления.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Жайылского района и возбуждено уголовное дело по статье 28-97 (Покушение на убийство) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлено личность водителя - им оказался Т. Шатманов.

Позже сотрудниками милиции было установлено, что 5 августа 2016 года Т. Шатманов со своими подельниками, вооружившись неустановленным огнестрельным оружием и ножом, ворвались в дом Н.И. 1962 г.р., проживающего в городе Ош, и совершили разбойное нападение с целью получения денежных средств.

Этот факт был зарегистрирован УВД Оша, возбуждено уголовное дело по статье 168 (Разбой) УК КР.

Также 2 февраля текущего года сотрудниками СКМ УВД Свердловского района по подозрению в совершении преступлений был задержан Т. Шатманов. Но, оказав вооруженное сопротивление на требование предоставить документы, вновь скрылся.

По этому факту УВД Свердловского района Бишкека возбудило уголовное дело по статье 28-97 (Покушение на убийство) УК КР.

Так, накануне, получив оперативную информацию о местонахождении подозреваемого, сотрудниками правоохранительных органов был произведён неотложный обыск в одном из домов города Кара-Балта, в ходе которого разыскиваемый Т. Шатманов оказал ярое сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате был ранен один из сотрудников отряда специальных операций ПСН "Шумкар" МВД КР по Чуйской области. Шатманов также получил огнестрельное ранение и был обезврежен. Оба были доставлены в территориальную больницу города Кара-Балта.

В настоящее время сотрудниками ГУВД Чуйской области проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Следственной службой ОВД Жайылского района по факту оказания вооруженного сопротивления особо опасного преступника Т. Шатманова при задержании возбуждено уголовное дело по статье 28-340 (Покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего) УК КР.

Назначены все необходимые судебно-медицинские, судебно-баллистические экспертизы. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/374941
Теги:
ГУВД, МВД, задержание, Кара-Балта, оружие, покушение, разбой, ранение, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, преступление, следствие
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