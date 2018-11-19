ТД "1000 Мелочей": 4-й выпуск облигаций под 17% годовых

Акционерное общество "Торговый дом "1000 Мелочей" объявило о 4-м выпуске облигаций и по итогам деятельности за 2018 г. в очередной раз, 13-й год подряд, будет выплачивать своим акционерам дивиденды. Секретами стабильной деятельности Торгового дома делится президент "Мин Туркун - 1000 Мелочей" Таалайбек Дуйшенбекович БАПАНОВ.

- Таалайбек Дуйшенбекович, в чем же заключается успех и стабильность работы Торгового дома?

- Прежде всего в доступности и местоположении Торгового дома в самом центре города. Известно, что ТД "1000 Мелочей" и ЦУМ "Айчурек" построены одновременно в 1977–1978 гг. как центральные универсальные магазины столицы. Они по сей день, уже более 40 лет, образуют торговый квартал столицы. Удобная парковка, модные торговые бутики одежды для всех возрастов, обуви, салоны бытовой техники и многочисленные кафе, филиалы банков и другие необходимые для жизни общественные учреждения ежедневно притягивают сюда, как магнитом, жителей столицы.

Своевременная капитальная реконструкция Торгового дома "Мин Туркун - 1000 Мелочей" в 2009 г., расширение торговых площадей, строительство удобных парковок обеспечили конкурентоспособность торгового центра в новых рыночных условиях.

- Интересно услышать о новых планах по развитию ТД "1000 Мелочей".

- Жители нашей столицы наблюдают, как круто меняется ее облик в связи с динамично растущими рыночными потребностями, и, естественно, Торговый дом "1000 Мелочей" в целях дальнейшего своего развития и соответствия условиям рынка разработал новый бизнес–проект, который заключается в строительстве 2–й очереди торгового комплекса под названием "СТРОЙПАРК HOME" на территории строительного рынка по улице Кулатова со всеми удобствами, какими должен быть оснащен современный полноформатный универсальный торговый комплекс общей площадью более 20 000 квадратных метров.

В новом торговом комплексе европейского класса с двухуровневым подземным паркингом будут созданы все условия для торговли, как и в строительном гипермаркете "СТРОЙПАРК", товарами "все для дома", хозяйственными, бытовыми, мебелью от ведущих европейских и российских производителей, так востребованных у жителей столицы.

На верхних этажах предполагаются бизнес–центры класса А и постоянно действующий международный торгово–выставочный комплекс.

Преимущество торгового комплекса в том, что он расположен близко к центру города, но в стороне от суеты, все нужные товары для дома и ремонта можно найти в одном месте, тем более что они от прямых поставщиков Европы и России. Удобный заезд, наличие парковок и отличный сервис, обеспечивающий доставку товаров домой, играет немаловажную роль в реалиях нынешнего дня. Более подробную информацию можно получить на сайте: www.stroypark.kg

- Теперь о предыдущих выпусках облигаций ТД "1000 Мелочей"…

- Реализация осуществлялась вполне успешно, в этом можно убедиться, проследив выплаты через каждые три месяца по облигациям всех предыдущих выпусков. Доходность облигаций 3–го выпуска составляла также 17% годовых. Это свидетельствует о безусловной выгодности процентных доходов облигаций для их владельцев. Дивиденды по облигациям выплачиваются eжеквартально, строго по графику. В свою очередь мы благодаря выручке от 1–го и 2–го выпусков облигаций в намеченные сроки закончили строительство 1–й очереди гиперстроймаркета "СТРОЙПАРК", который сегодня стабильно работает. В результате появились новые рабочие места, благоустроена инфраструктура вокруг рынка по улице Кулатова, все дороги заасфальтированы, арыки восстановлены, тротуары вымощены брусчаткой, установлено уличное освещение.

- Расскажите теперь о 4–м выпуске именных облигаций ТД "1000 Мелочей". Куда намерены направить средства от облигаций?

- Реализация 4–го выпуска облигаций ТД "1000 Мелочей" только началась.

Выручка от этого выпуска будет направлена на завершение 2–й очереди строительства торгового комплекса "СТРОЙПАРК", а именно "СТРОЙПАРК HOME", открытие которого намечено на III квартал следующего года. Доходность облигаций, так же, как и в 3–м выпуске, - 17% годовых. Кстати, это сегодня самый высокий процентный доход по вкладам на финансовом рынке нашей страны. Номинальная стоимость облигации - 1000 сомов. Срок обращения - 3,5 года.

- Облигации ТД "1000 Мелочей" облагаются налогом?

- ТД "1000 Мелочей" прошел процедуру листинга на Кыргызской фондовой бирже в категории Blue Chips. Это освобождает доходы от налогообложения, подтверждает надежность Торгового дома и обеспечивает прозрачность работы.

- Можно ли досрочно погасить облигации?

- Держатели облигаций могут досрочно вернуть свои деньги, выставив облигации на продажу на вторичном рынке.

- Как происходит выплата процентов по облигациям?

- Процентный доход по облигациям выплачивается каждые три месяца (еже-

квартально) в офисе финансовой компании "СЕНТИ" либо перечислением на ваш расчетный счет в банке.

- Как купить облигации?

- Желающие приобрести облигации стабильной компании под 17% годовых могут обратиться в финансовую компанию "СЕНТИ", куда следует прийти с паспортом, подписать договор на покупку облигаций и внести в кассу сумму, которую вы желаете инвестировать.

- Благодаря стабильным выпускам облигаций Торговый дом "Мин Туркун - 1000 Мелочей" сегодня стал постоянным участником Кыргызской фондовой биржи. Есть ли в планах у Торгового дома выставить свои акции в обращение на Кыргызской фондовой бирже? Ведь число желающих приобрести акции Торгового дома "Мин Туркун - 1000 Мелочей" только растет.

- Да, действительно, уже поступают заявки на покупку акций Торгового дома "1000 Мелочей" от местных и крупных зарубежных инвесторов. В связи с этим ОАО "Торговый дом "Мин Туркун - 1000 Мелочей" готовится к новой эмиссии своих акций на Кыргызской фондовой бирже. Ожидается слияние: в состав ОАО войдет как дочерний филиал новый торговый комплекс - строительный гипермаркет "СТРОЙПАРК" и "СТРОЙПАРК НОМЕ" со всеми активами. По итогам уходящего года предстоит независимая рыночная оценка всех активов уже названных торговых комплексов. В начале следующего - 2019 - года с учетом суммы рыночной стоимости всех активов осуществится новый выпуск акций. Это будут действительно обеспеченные активами рыночные акции. В перспективе есть планы провести IPO и выставлять акции на международных фондовых биржах Стамбула и Москвы, где есть прямые соглашения с нашей Кыргызской фондовой биржей.

Известно, что главный мотив инвесторов в приобретении любой акции не только в получении дивидендов по итогам года, но и обеспечении сверхприбыли при купле–продаже самих же акций. В нашем случае инвесторов по ценным бумагам ждет действительно перспективная выгодная покупка, так как такой объект, как "1000 Мелочей", имеет более чем 40–летнюю историю.