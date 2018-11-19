Шыкмаматов: Леонид Маевский встречался с Абдилем Сегизбаевым

Партия "Ата Мекен" в ближайшее время намерена провести пресс-конференцию по ситуации с арестом Леонида Маевского. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, они предоставят все доказательства причастности высокопоставленных чиновников Кыргызстана к приезду Леонида Маевского.

- Мы знаем, с кем Леонид Маевский встречался в Кыргызстане, кто его встречал, провожал и сопровождал. Мы знаем, что он останавливался он в гостинице "Hyatt Regency", где его кормили пять раз в день. Мы докажем, что он встречался здесь с главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым и другими. Маевский два раза брал у них деньги на крупную сумму. Эту информацию подтвердили нам люди, которые обслуживали Маевского: его шофер, работники аэропорта и другие, - уточнил он.

Все это, по мнению депутата, должно служить полному оправданию Омурбека Текебаева.

- По этому поводу мы намерены официально обратиться в генеральную прокуратуру. В противном случае пусть президент страны сам убедится, что главный надзорный орган препятствует пересмотру дела Омурбека Текебаева. Ведь Маевский сам признавался, что встречался тогда с вице-премьер-министром, а тогда эту должность занимал Алмазбек Атамбаев. Также Маевский говорил, что встречался с бизнесменами Алексеем Модиным и Петром Черных. Все это лишний раз доказывает, что у Атамбаева были какие-то совместные дела были с Маевским, - добавил Алмамбет Насырканович.

Отметим, по российских СМИ, 16 ноября был арестован бывший депутат Госдумы Леонид Маевский. Его арестовали по подозрению в вымогательстве. Из материалов суда следует, что за "неразглашение порочащих сведений" он требовал 37,5 миллионов долларов.

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