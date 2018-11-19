В Бишкеке экологическая катастрофа? Ответ ГАООСиЛХ

Загрязнение атмосферного воздуха в Бишкеке в пределах допустимой нормы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР.

Отмечается, что на территории Бишкека установлено 7 постов наблюдения, где проводится отбор проб и химических анализов содержания вредных веществ в атмосфере и сопоставляются фоновые концентрации в целом и в каждом районе города отдельно.

Так, по данным Кыргызгидромета при МЧС КР, в сентябре уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Кыргызстана незначительно изменился относительно предыдущего месяца. Но случаев высокого и экстремального высокого загрязнения воздуха не наблюдалось.

В центральной же части города Бишкек загрязнение воздуха оставалось выше средних значений по городу.

Среднемесячное содержание диоксида серы составило 0,001 мг/м3 (0,02 ПДК), диоксида азота 0,05 мг/м3 (1,25 ПДК), оксида азота 0,07 мг/м3 (1,2 ПДК), формальдегида 0,007 мг/м3 (2,3 ПДК).

- Согласно данным автоматической станции наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, содержание в атмосфере оксида углерода, диоксида серы, оксида и диоксида азота, находятся в пределах допустимой нормы. Необходимо отметить, что датчики общественного объединения "МувГрин" не аккредитованы и не состоят в реестре средств измерений Кыргызстандарта, - подчеркнули в ГАООСиЛХ.

При этом, в Госагентстве уверяют, что именно автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды.

- Ежегодно общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тыс. тонн, из которых 180 тыс. тонн загрязняющих веществ приходится на автотранспортные средства. Промышленные выбросы составляют только 10% от валового сброса загрязняющих веществ. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду, - заявили в ведомстве.

В связи с чем ГАООСиЛС включило в план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха на территории города Бишкек вопрос оптимизации и сокращения количество микроавтобусов из городского маршрута. Заменив их автобусами большой вместимости и газовыми автобусами, а также обновив троллейбусный парк.

Отметим, с прошлой недели в кыргызском сегменте соцсетей активно распространяется информация о неминуемой экологической катастрофе в Бишкеке. Мол, воздух в нашей столице либо такой же грязный как в Пекине (один из самых загрязненных городов мира), либо превышает его показатели. Отсылка к данным идет на исследования ОО "МувГрин".

С выходных сообщения об экологической проблеме пополнились новыми иллюстрациями.

Так, к примеру, Уран Ахметов – бывший министр юстиции КР (2016-2018 гг) – выставил в Facebook фото под названием "смог в Бишкеке". И охарактеризовал его лаконично:

PM2.5 = 791мкг/куб.м.

Норма - 25 мкг/куб. м.

От редакции отметим, что PM2.5 – это твёрдые частицы размером менее 2,5 микрон. В них содержится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Эти вещества вызывают помутнение воздуха. Вдыхание этих частиц как минимум может вызвать раздражение глаз, носа, горла или лёгких, а также приступы кашля, насморка и удушья.

В Инстаграм видео публикует политолог Денис Бердаков. Он, как сам пишет, "заснял через объектив бинокля экологическую катастрофу в Бишкеке".

- Дело зашло так далеко, что речь может идти о новой серии уголовных дел в отношении целого ряда чиновников (Госархитектуры, выдающей разрешения на строительство высотных зданий нарушивших "Розу ветров", чиновников, следящих за качеством топлива, чиновников и депутатов, принявших решение о строительстве ТЭЦ на угле и т.д.), - комментирует свою публикацию Бердаков.

Активный пользователь Facebook Талант Омуралиев выложил в Сеть видео из самолета.

- Смог в Бишкеке. Как будто над городом, большая, черная туча... – написал он в аннотации.

К слову, по экологической обстановке в своем Твиттер отписался депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

- На охрану окружающей среды в 2019 году будет выделено 77,4 млн сомов. Но средства предусмотрены на увеличение заработной платы Госагентства охраны окружающей среды. Так что будем дышать тем, что есть, - заявил парламентарий.

Отметим, по данным на сайте "МувГрин", один из трех партнеров этой организации - Посольство США в КР.