В Кыргызстане годовое число землетрясений возросло в 10 раз

Если посмотреть статистику в Кыргызстане за последние 10 лет, то количество землетрясений возросло в 3-4 раза. А годовое число подобных событий по республике и вовсе в 10 раз. Если раньше на 12 месяцев приходилось 25-30 случаев движения земной коры, то сейчас 200-300. Об этом VB.KG сообщил директор Института сейсмологии Национальной академии наук КР Канатбек Абдрахматов.

Это очень много, подчеркивает сейсмолог.

- Первая причина такого роста научная - увеличилось число сейсмостанций и четкость данных. Второе – действительно возросло само количество землетрясений. Причем это общемировая тенденция, а не только характерная для нашей республики. С чем это может быть связано? В контексте нашей страны речь может идти о подготовке к сильному землетрясению. Но это лишь предположение. Точного ответа на этот вопрос пока нет. Хотя, согласно нашим прогнозам, с 2008 до 2026 года разрушительных землетрясений в 9-10 баллов в Кыргызстане быть не должно. Но нас вводит в недоумение постоянно увеличивающаяся частота подземных толчков. Поэтому однозначно спрогнозировать возможность или отсутствие разрушительных подземных толчков мы не можем, - подчеркнул Абдрахматов.

При этом директор ИС НАН КР добавил, что долговременные прогнозы более точны, чем кратковременные.

- Так как здесь на помощь приходит статистка и расчеты, - заверил Абдрахматов.