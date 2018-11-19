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Где в Кыргызстане в следующем году будут сильные землетрясения?

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- Виктория Григоренко
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Следующий 2019 год в Кыргызстане в сейсмическом плане будет крайне напряженным и еще более активным, чем нынешний. Об этом VB.KG сообщил директор Института сейсмологии Национальной академии наук КР Канатбек Абдрахматов.

При этом сейсмолог скептически отнесся к возможности разрушительных подземных толчков.

- В следующем году, по нашим прогнозам, это вряд ли произойдет. А вот сильные - в пределах 4-6 баллов - вполне. По традиции они могут затронуть, в первую очередь, Ошскую область и Алайский район. Также не исключено сильное землетрясение до 5 баллов в Иссык-Кульской области, - подчеркнул Абдрахматов.

Что касается Бишкека, то, по мнению сейсмолога, следующий год в плане количества и силы подземных толчков для столицы будет спокойным.


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URL: https://www.vb.kg/374950
Теги:
Алайский район, землетрясение, Иссык-Кульская область, наука, Ошская область, Бишкек, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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