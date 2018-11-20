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Грипп каких штаммов ожидают в Кыргызстане?

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- Виктория Григоренко
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По сравнению с прошлым годом у нас заболеваемость ОРВИ и ОРЗ не повысилась. А вот по сравнению с прошлой неделей наблюдается рост вирусных инфекций. Об этом VB.KG рассказала заведующая эпидотделом Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, ОРВИ и ОРЗ фиксируются, начиная с похолодания.

- С октября у нас всегда много госпитализированных, хотя гриппа нет. Это другие, негриппозные заболевания. В настоящее время лабораторно подтвержденных случаев заболеваемостью гриппом у нас пока нет. Пик по гриппу приходится на конец декабря, январь и февраль. В этом году мы ожидаем три штамма: вирус гриппа А – Мичиган, вирус гриппа А – Сингапур и вирус гриппа В – Колорадо. Вакцина есть, она работает против всех штаммов, оговоренных ВОЗ. "Нового" гриппа пока не предвидится. Все обычные сезонные, - подчеркнула Оторбаева.

Что касается вирусных инфекций, то за прошлую неделю по республике зафиксировано около 3,5 тысяч заболевших, пояснила специалист.

- За эту уже 4,3 тысячи негриппозных заболеваний у пациентов. При этом 60 процентов ОРВИ пришлось на детей до 14 лет, - подытожила Динара Сатаровна.


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URL: https://www.vb.kg/374956
Теги:
вакцина, грипп, дети, ОРВИ, хронические болезни, Кыргызстан, Минздрав
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