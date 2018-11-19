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С начала отопительного сезона зафиксировано 11 прорывов теплосетей

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- Виктория Григоренко
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К 29 октября основная масса абонентов подключена к системе теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-секретарь "Бишкектеплосеть" Канышай Дуйшенбекова.

Как отмечается, на 19 ноября нынешнего года было зафиксировано 37 повреждений на тепловых сетях.

- Все они были устранены в оперативном порядке. Также зафиксированы 11 прорывов на ведомственных сетях, 260 подвальных повреждений и 180 квартирных, которые также ликвидированы, - поясняет Дуйшенбекова.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 ноября 2018 года составляет 194 миллиона долларов, подчеркивает пресс-секретарь.

- Уважаемые абоненты! Просим Вас ежемесячно с 20 по 25 число подавать показания по горячей воде, обратившись в call-центр "Бишкектеплосеть" по номеру 1980. Если у вас возникли какие-либо вопросы по горячему водоснабжению, либо отоплению, мы просим также обращаться к нам по телефонам, - проинформировала Дуйшенбекова.

В целом ОАО "Бишкектеплосеть" к отопительному сезону 2018 - 2019 года готова полностью, добавили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/374957
Теги:
Бишкектеплосеть, отключение электроэнергии, отопительный сезон, энергетика, Бишкек
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Комментарии
Kenjetaev11
19.11.2018, 20:56
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 6
Комментариев: 6

получается наша власть не готова к зиме вообще? страшно представить что будет зимой. ну и выбрали мы на свою голову, лучше бабанов стал презом

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