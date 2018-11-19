С начала отопительного сезона зафиксировано 11 прорывов теплосетей

К 29 октября основная масса абонентов подключена к системе теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-секретарь "Бишкектеплосеть" Канышай Дуйшенбекова.

Как отмечается, на 19 ноября нынешнего года было зафиксировано 37 повреждений на тепловых сетях.

- Все они были устранены в оперативном порядке. Также зафиксированы 11 прорывов на ведомственных сетях, 260 подвальных повреждений и 180 квартирных, которые также ликвидированы, - поясняет Дуйшенбекова.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 ноября 2018 года составляет 194 миллиона долларов, подчеркивает пресс-секретарь.

- Уважаемые абоненты! Просим Вас ежемесячно с 20 по 25 число подавать показания по горячей воде, обратившись в call-центр "Бишкектеплосеть" по номеру 1980. Если у вас возникли какие-либо вопросы по горячему водоснабжению, либо отоплению, мы просим также обращаться к нам по телефонам, - проинформировала Дуйшенбекова.

В целом ОАО "Бишкектеплосеть" к отопительному сезону 2018 - 2019 года готова полностью, добавили в ведомстве.