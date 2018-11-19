Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Появилась фотография прокурора Мамажакыпова, сделанная в день его убийства

2108  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В день убийства прокурор Анарбай Мамажакыпов вместе с коллегами из прокуратуры ездил на охоту. Информацию подтвердили VB.KG в правоохранительных органах.

Кроме того в соцсетях появилась одна из последних фотографий Анарбая Мамажакыпова (он стоит четвертым слева), якобы сделанная на той самой охоте в субботу 17 ноября.

На фотографии также запечатлены глава УКС Баткена Мелис Калыков (крайний слева). Сейчас он задержан по подозрению в убийстве. Остальные люди на фотографии, по данным автора поста, являются прокурорами в Баткенской и в Нарынской областях.

Напомним, около 10 часов вечера в Баткене нашли машину Анарбая Мамажакыпова, салон в которой был испачкан кровью. Утром нашли тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374959
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, МВД, прокуратура, убийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Чолпон Шакирова
19.11.2018, 20:53
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 1
Комментариев: 13

вот что значит бухать и бухать, они все как выпьют дуреют. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  