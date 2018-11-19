Появилась фотография прокурора Мамажакыпова, сделанная в день его убийства

В день убийства прокурор Анарбай Мамажакыпов вместе с коллегами из прокуратуры ездил на охоту. Информацию подтвердили VB.KG в правоохранительных органах.

Кроме того в соцсетях появилась одна из последних фотографий Анарбая Мамажакыпова (он стоит четвертым слева), якобы сделанная на той самой охоте в субботу 17 ноября.

На фотографии также запечатлены глава УКС Баткена Мелис Калыков (крайний слева). Сейчас он задержан по подозрению в убийстве. Остальные люди на фотографии, по данным автора поста, являются прокурорами в Баткенской и в Нарынской областях.

Напомним, около 10 часов вечера в Баткене нашли машину Анарбая Мамажакыпова, салон в которой был испачкан кровью. Утром нашли тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков.